Трусило весь Південь: в Італії стався потужний землетрус

Біля узбережжя південної Італії стався потужний землетрус магнітудою 6,2 з епіцентром поблизу міста Козенца. Поштовхи відчувалися в багатьох регіонах країни, однак повідомлень про руйнування чи постраждалих наразі не надходило.

Як пише ANSA, землетрус стався у ніч проти 2 червня. Епіцентр залягав на глибині близько 250 кілометрів у Тірренському морі поблизу узбережжя Калабрії.

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Що відомо про землетрус?

Через значну глибину підземні поштовхи поширилися на велику територію, але не спричинили серйозних руйнувань. Сейсмічні коливання зафіксували не лише в Калабрії, а й у низці інших регіонів півдня Італії. Зокрема, поштовхи відчувалися в:

Неаполі та в муніципалітетах поблизу вулкана Везувій, включно з Портічі та районами аж до кордону з Салерно;

в регіонах Базиліката, Апулія та на Сицилія.

У деяких населених пунктах мешканці в паніці виходили на вулиці та телефонували до служб екстреного реагування, переважно для отримання інформації.



В Італії стався потужний землетрус / Фото INGV

Яка ситуація в регіоні?

Регіональні служби цивільного захисту оперативно встановили контакт із меріями найближчих до епіцентру міст, зокрема Ламеція-Терме та Амантеа. Влада повідомляє, що ситуація залишається стабільною, звернень про допомогу немає.

У Козенці також підтверджують спокійну обстановку – інфраструктура не постраждала, евакуацій чи надзвичайних інцидентів не зафіксовано. Ситуація перебуває під постійним моніторингом.

Цікаво! Німецький дослідницький центр геонаук GFZ German Research Centre for Geosciences повідомив, що магнітуда землетрусу склала 6,1, а глибина – близько 253 кілометри. Різниця в оцінках пояснюється різними методиками первинного аналізу сейсмічних даних.

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