Де найдешевше скупитись у Чехії: розкриваємо, як вполювати найнижчі ціни

У Чехії багато різноманітних мереж магазинів та супермаркетів. Цікаво, що значна частина із них – німецькі.

Однак всі вони відрізняються цінами, сервісом та вибором продуктів. Тож де та як полювати за знижками в Чехії, розповідає 24 Канал.

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Супермаркети з найнижчими цінами в Чехії

Lidl. Це німецька мережа дисконтних супермаркетів, яку найбільше полюбляють чехи. Там широкий вибір продуктів та товарів для дому, і там регулярно влаштовують акції.

Це німецька мережа дисконтних супермаркетів, яку найбільше полюбляють чехи. Там широкий вибір продуктів та товарів для дому, і там регулярно влаштовують акції. Penny Market. Це дисконтна мережа супермаркетів, яка славиться низькими цінами. Магазини Penny Market часто розташовані в житлових районах та невеликих містах.

Це дисконтна мережа супермаркетів, яка славиться низькими цінами. Магазини Penny Market часто розташовані в житлових районах та невеликих містах. Kaufland. Ще одна Німецька мережа гіпермаркетів, яка пропонує широкий асортимент товарів за конкурентними цінами. Kaufland відомий своїми акційними пропозиціями та власними торговими марками.

Ще одна Німецька мережа гіпермаркетів, яка пропонує широкий асортимент товарів за конкурентними цінами. Kaufland відомий своїми акційними пропозиціями та власними торговими марками. Albert. Одна з найбільших мереж супермаркетів у Чехії. Там великий вибір продукті та товарів для дому за досить низькими цінами. Найчастіше ці магазини можна знайти в торгових центрах або біля будинку.

Одна з найбільших мереж супермаркетів у Чехії. Там великий вибір продукті та товарів для дому за досить низькими цінами. Найчастіше ці магазини можна знайти в торгових центрах або біля будинку. Tesco. Британська мережа супермаркетів, представлена в Чехії різними форматами магазинів – від невеликих до великих гіпермаркетів. Tesco часто проводить акції та знижки на різні групи товарів.

Також досить дешеві ціни у таких дисконтних магазинах, як Coop, Terno та Flop. Найчастіше вони розташовані в мікрорайонах чи маленьких містечках.

Також важливо розуміти, що ціни та акції можуть відрізнятися залежно від регіону та конкретного магазину, тому варто перевіряти актуальну інформацію на офіційних сайтах супермаркетів або безпосередньо в торгових точках.

Також є сервіс, де можна звіряти ціни в усіх супермаркетах одразу – akcniceny.cz. Там можна шукати знижки на конкретні товари або у найближчих до вас магазинах. Там представлені не лише продуктові супермаркети, а й інші магазини.

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