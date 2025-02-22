Де найдешевше скупитись у Чехії: розкриваємо, як вполювати найнижчі ціни
- У Чехії доступні супермаркети з низькими цінами та регулярними акціями.
- Ціни та знижки можуть відрізнятися залежно від регіону, є спеціальний сервіс, де їх можна звірити.
У Чехії багато різноманітних мереж магазинів та супермаркетів. Цікаво, що значна частина із них – німецькі.
Однак всі вони відрізняються цінами, сервісом та вибором продуктів. Тож де та як полювати за знижками в Чехії, розповідає 24 Канал.
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Супермаркети з найнижчими цінами в Чехії
- Lidl. Це німецька мережа дисконтних супермаркетів, яку найбільше полюбляють чехи. Там широкий вибір продуктів та товарів для дому, і там регулярно влаштовують акції.
- Penny Market. Це дисконтна мережа супермаркетів, яка славиться низькими цінами. Магазини Penny Market часто розташовані в житлових районах та невеликих містах.
- Kaufland. Ще одна Німецька мережа гіпермаркетів, яка пропонує широкий асортимент товарів за конкурентними цінами. Kaufland відомий своїми акційними пропозиціями та власними торговими марками.
- Albert. Одна з найбільших мереж супермаркетів у Чехії. Там великий вибір продукті та товарів для дому за досить низькими цінами. Найчастіше ці магазини можна знайти в торгових центрах або біля будинку.
- Tesco. Британська мережа супермаркетів, представлена в Чехії різними форматами магазинів – від невеликих до великих гіпермаркетів. Tesco часто проводить акції та знижки на різні групи товарів.
Також досить дешеві ціни у таких дисконтних магазинах, як Coop, Terno та Flop. Найчастіше вони розташовані в мікрорайонах чи маленьких містечках.
Також важливо розуміти, що ціни та акції можуть відрізнятися залежно від регіону та конкретного магазину, тому варто перевіряти актуальну інформацію на офіційних сайтах супермаркетів або безпосередньо в торгових точках.
Також є сервіс, де можна звіряти ціни в усіх супермаркетах одразу – akcniceny.cz. Там можна шукати знижки на конкретні товари або у найближчих до вас магазинах. Там представлені не лише продуктові супермаркети, а й інші магазини.
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