Багатьох це "бісить" в Іспанії: українка розкрила незвичні моменти

Для багатьох українців, що мріють про переїзд до Іспанії, ця країна видається справжнім раєм. Тим часом інші не можуть адаптуватися до місцевого ритму та способу життя.

Українка Ірина Федорчук, що переїхала до Іспанії вже кілька років тому, зізналася, що багатьох людей дратують деякі аспекти життя в країні.

Які речі дратують українців в Іспанії?

Перший нюанс, який варто знати українцям, що лише подумують про переїзд до Іспанії – це те, що в неділю більшість магазинів взагалі не працюють. Окрім того, чимало мереж супермаркетів закриваються і на релігійні свята – а їх в Іспанії справді чимало.

Українка розповіла про нюанси життя в Іспанії: дивіться відео

Наступний момент – це те, що Іспанці неспішні у розв'язанні проблем. Під час звернення до комунальників, державних органів тощо, відповідь дають одну – пізніше, або ж завтра. Втім, самій блогерці це не завдає особливих складнощів.

Можливо, коли тобі це говорять сто тисяч разів на рік, це може дратувати,

– поділилася українка.

А наступний нюанс життя в Іспанії точно не сподобається людям, що люблять каву – адже кавові напої в Іспанії не дуже популярні. "Мені, будь ласка, лавандовий раф з кокосовою трубочкою на безлактозній хмаринці" в Іспанії не працює: замовити там можна лише найпростіші напої.

Втім, деякі люди, що також живуть в Іспанії, поскаржилися в коментарях, що проблема полягає не лише у відсутності складних у приготуванні напоїв. Сама кава в Іспанії частіше просто несмачна.