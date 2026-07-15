Українка Ірина Федорчук, що переїхала до Іспанії вже кілька років тому, зізналася, що багатьох людей дратують деякі аспекти життя в країні.

Які речі дратують українців в Іспанії?

Перший нюанс, який варто знати українцям, що лише подумують про переїзд до Іспанії – це те, що в неділю більшість магазинів взагалі не працюють. Окрім того, чимало мереж супермаркетів закриваються і на релігійні свята – а їх в Іспанії справді чимало.

Українка розповіла про нюанси життя в Іспанії: дивіться відео

Наступний момент – це те, що Іспанці неспішні у розв'язанні проблем. Під час звернення до комунальників, державних органів тощо, відповідь дають одну – пізніше, або ж завтра. Втім, самій блогерці це не завдає особливих складнощів.

Можливо, коли тобі це говорять сто тисяч разів на рік, це може дратувати,

– поділилася українка.

А наступний нюанс життя в Іспанії точно не сподобається людям, що люблять каву – адже кавові напої в Іспанії не дуже популярні. "Мені, будь ласка, лавандовий раф з кокосовою трубочкою на безлактозній хмаринці" в Іспанії не працює: замовити там можна лише найпростіші напої.

Втім, деякі люди, що також живуть в Іспанії, поскаржилися в коментарях, що проблема полягає не лише у відсутності складних у приготуванні напоїв. Сама кава в Іспанії частіше просто несмачна.