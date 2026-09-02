"Таке ставлення страшенно дратувало": українка розповіла, до чого не звикла в Іспанії

Українка, що переїхала до Іспанії ще два роки тому, зізналася, що до деяких моментів звикнути не може й досі.

Після переїзду за кордон багатьом українцям доводиться зіштовхуватися з незвичними традиціями, а також суттєвими відмінностями у менталітеті. Українка Поліна розповіла, до чого в Іспанії не звикла й досі.

Що українку дивує в Іспанії?

Перший незвичний для блогерки нюанс – іспанки дуже часто виходять на вулицю з мокрим волоссям.

Не трішки вологим, а тим, яке прямо стікає на футболку. І так ходять по вулицях, і користуються громадським транспортом,

– поділилася дівчина.

Окрім того, іспанки дуже люблять чоботи, і носять їх незалежно від погоди – навіть у серйозну спеку.

Наступний нюанс – це іспанський стиль водіння. Чимало людей забувають правила дорожнього руху та змушені сповільнюватися на колах. Водночас решта водіїв не сигналять та не дратуються, а лише спокійно чекають.

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Але ставлення іспанців дивує українку не лише тоді, коли вона за кермом.

Тут тебе постійно всі називають красунею. Іду я після тренування, вся мокра, спітніла, обличчя посипало – і в будь-якій кав'ярні, будь-який безхатько каже тобі: "О, красуня, королева". І так кожен день,

– поділилася блогерка.

Також іспанці спокійно ставляться до життя, не поспішають – і часто їх можна помітити з алкоголем у закладах вже о дев'ятій ранку. Там, де можна не створювати проблему, іспанці її не створюють – вони не зважають на запізнення чи невдачі. І спершу українці не подобалося це ставлення. Втім, згодом вона замислилася, чи це не вона надто сильно нервує через речі, які взагалі того не варті.

І навіть після двох років в Іспанії дівчину все ще дивує, коли вона бачить папуг замість голубів на деревах.

Що ще потрібно знати перед переїздом до Іспанії?

Багатьох мігрантів дивують незначні відмінності у правилах етикету, про які багатьом доводиться дізнаватися вже після переїзду. Наприклад, під час зустрічі з друзями вітаються часто не просто рукостисканням чи обіймами, але й подвійним поцілунком у щоку.

Запізнення тут не є великою проблемою – часто їх навіть очікують, пише Studyng in Spain. А коли вас запрошують у гості, очікується, що ви принесете з собою подарунок – це може бути вино, шоколад чи квіти. Зазвичай окремо також приносять трохи смаколиків для дітей, якщо такі є.