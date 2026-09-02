После переезда за границу многим украинцам приходится сталкиваться с непривычными традициями, а также с существенными различиями в менталитете. Украинка Полина рассказала, почему в Испании она до сих пор не привыкла.

Что удивляет украинку в Испании?

Первый непривычный для блогерши нюанс – испанки очень часто выходят на улицу с мокрыми волосами.

Не слегка влажными, а такими, что вода прямо стекает на футболку. И так ходят по улицам, и пользуются общественным транспортом,

– поделилась девушка.

Кроме того, испанки очень любят сапоги и носят их независимо от погоды – даже в сильную жару.

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Следующий нюанс – это испанский стиль вождения. Многие забывают о правилах дорожного движения и вынуждены замедляться на круговых перекрестках. При этом остальные водители не сигналит и не раздражаются, а просто спокойно ждут.

Украинка рассказала о жизни в Испании: смотрите видео

Но отношение испанцев удивляет украинку не только тогда, когда она за рулем.

Здесь тебя постоянно все называют красавицей. Иду я после тренировки, вся мокрая, вспотевшая, лицо в капельках пота – и в любой кофейне любой бездомный говорит тебе: "О, красавица, королева". И так каждый день,

– поделилась блогерша.

Также испанцы спокойно относятся к жизни, не спешат – и часто их можно заметить с алкоголем в заведениях уже в девять утра. Там, где можно не создавать проблему, испанцы ее не создают – они не обращают внимания на опоздания или неудачи. И сначала украинкам не нравилось такое отношение. Впрочем, со временем она задумалась: а не она ли слишком сильно нервничает из-за вещей, которые вообще того не стоят.

И даже после двух лет в Испании девушку все еще удивляет, когда она видит попугаев вместо голубей на деревьях.

Что еще нужно знать перед переездом в Испанию?

Многих мигрантов удивляют незначительные различия в правилах этикета, о которых многим приходится узнавать уже после переезда. Например, при встрече с друзьями часто приветствуют не просто рукопожатием или объятиями, но и двойным поцелуем в щеку.

Опоздания здесь не являются большой проблемой – часто их даже ожидают, пишет Studyng in Spain. А когда вас приглашают в гости, ожидается, что вы принесете с собой подарок – это может быть вино, шоколад или цветы. Обычно отдельно также приносят немного сладостей для детей, если они есть.