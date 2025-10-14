Укр Рус
14 жовтня, 17:31
Не все так красиво, як на фото: українка розповіла про реальне життя в Італії

Альона Захарова
Основні тези
  • Українська блогерка вважає, що Італія ідеальна для подорожей, але життя там може бути нудним через мовний бар'єр та ментальні відмінності.
  • Після 2022 року в Італії проживає понад 170 тисяч українців, більшість з яких жінки, причому 56% мешкають на півночі країни.

Українська блогерка поділилася своєю думкою про життя в Італії, зізнавшись, що за зовнішньою ідилією ця країна може бути зовсім не такою, як здається туристам.

Про це вона розповіла у своєму відео у тіктоці, передає 24 Канал.

Які мінуси життя в Італії?

  • Італія чудова для відпочинку, але не для життя

За словами дівчини, Італія – це ідеальне місце для подорожей, проте постійно жити там складно. Там є море, гори, архітектура, але коли минає ейфорія, стає просто нудно. 

  • Мовний бар'єр і ментальні відмінності 

Інша проблема – спілкування. Навіть у великих містах англійську мову знають не всі, а без знання італійської важко знайти друзів або роботу. До того ж в італійців зовсім інші інтереси, звички та навіть гумор. Вони дуже сімейні, але в коло "своїх" чужинців пускають рідко.

Українка розповіла про особливості життя в Італії: дивіться відео

Як живуть українці в Італії? 

  • Після 2022 року Італія стала одним із головних напрямків для українців, які рятувалися від війни. За даними Міністерства внутрішніх справ Італії, у країні нині проживає понад 170 тисяч громадян України, більшість із них – жінки.
  • Італія приваблює кліматом, морем і культурою, але, як зазначають самі українці, адаптація там потребує терпіння – і, головне, знання мови.
  • За даними ISTAT, 56% українців мешкають на півночі Італії, 23% – у Ломбардії, 8% – у Мілані.

