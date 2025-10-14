Не все так красиво, як на фото: українка розповіла про реальне життя в Італії
- Українська блогерка вважає, що Італія ідеальна для подорожей, але життя там може бути нудним через мовний бар'єр та ментальні відмінності.
- Після 2022 року в Італії проживає понад 170 тисяч українців, більшість з яких жінки, причому 56% мешкають на півночі країни.
Українська блогерка поділилася своєю думкою про життя в Італії, зізнавшись, що за зовнішньою ідилією ця країна може бути зовсім не такою, як здається туристам.
Про це вона розповіла у своєму відео у тіктоці, передає 24 Канал.
Які мінуси життя в Італії?
- Італія чудова для відпочинку, але не для життя
За словами дівчини, Італія – це ідеальне місце для подорожей, проте постійно жити там складно. Там є море, гори, архітектура, але коли минає ейфорія, стає просто нудно.
- Мовний бар'єр і ментальні відмінності
Інша проблема – спілкування. Навіть у великих містах англійську мову знають не всі, а без знання італійської важко знайти друзів або роботу. До того ж в італійців зовсім інші інтереси, звички та навіть гумор. Вони дуже сімейні, але в коло "своїх" чужинців пускають рідко.
Українка розповіла про особливості життя в Італії: дивіться відео
Як живуть українці в Італії?
- Після 2022 року Італія стала одним із головних напрямків для українців, які рятувалися від війни. За даними Міністерства внутрішніх справ Італії, у країні нині проживає понад 170 тисяч громадян України, більшість із них – жінки.
- Італія приваблює кліматом, морем і культурою, але, як зазначають самі українці, адаптація там потребує терпіння – і, головне, знання мови.
- За даними ISTAT, 56% українців мешкають на півночі Італії, 23% – у Ломбардії, 8% – у Мілані.
Яка країна ЄС є найкращою для переїзду?
Українка розповіла, що Румунія є найкращою країною ЄС для переїзду, відзначаючи її стрімкий розвиток та освоєння європейських коштів.
Життя в Румунії підходить тим, хто готовий інтегруватися та вчити місцеву мову, оскільки країна пропонує безпеку, низькі ціни на житло та продукти, а також доброзичливих людей.