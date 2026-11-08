Цього витримати не змогла: українка розповіла, чому повернулася з Італії додому

Українка Ольга намагалася облаштуватися в Італії, але через низку труднощів за кордоном зрештою ухвалила рішення повернутися до України. Пояснила це жінка тверезим підрахунком, а не ностальгією.

Ольга поділилася, що час в Італії для неї не минув даремно: в країні вона встигла відпочити, трохи підтягнути мову та зрозуміти, як живуть місцеві мешканці. Про це та причини повернення жінка написала у Threads.

Чому українка повернулася з Італії додому?

Найбільшою перепоною для українки в Італії стала робота. Займається жінка перманентним макіяжем, і для того, аби займатися цим бізнесом в Італії, потрібно три роки чекати на ліценцію, а також заплатити за неї 10 000 євро. Жінка вважає, що краще ці гроші вкласти у справу вдома. Вона розраховує, що це вкладення вже за пів року подвоїть її дохід.

Якщо я тут у свою сферу вкладу одним махом €10 тисяч, за шість місяців дохід х2 зроблю. А там цю суму потрібно віддати, щоб просто мати право працювати,

– розповіла українка.

Але ще одним розчаруванням для жінки стала зарплата: в Італії вона могла отримувати вдвічі менше, ніж витрачала на життя зі своїх заощаджень. Тож з такими заробітками зберегти звичний рівень життя їй не вдалося б. Для українки дуже важливо зберегти шопінг, процедури косметолога, мандрівки, книжки, кар'єру, сквош – і жертвувати цим задля переїзду вона не захотіла.

Цікаво В Італії в середньому зарплата після сплати податків становить 1744 євро. Тим часом за оренду однокімнатної квартири в центрі міста віддати доведеться приблизно 728 євро, пише Numbeo.

Але жінка також зізналася, що власного житла не має ані в Італії, ані в Україні. Тож після повернення вона оселилася далеко від міста. Про таке рішення, втім, не шкодує: вдома їй ближчі люди та їхній менталітет, а також звичний ритм життя.