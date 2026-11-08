Она не смогла этого выдержать: украинка рассказала, почему вернулась из Италии домой

Ольга рассказала, что время, проведенное в Италии, не прошло для нее зря: в этой стране она успела отдохнуть, немного подтянуть язык и понять, как живут местные жители. Об этом и о причинах возвращения женщина написала в Threads.

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Почему украинка вернулась из Италии домой?

Самым большим препятствием для украинки в Италии стала работа. Женщина занимается перманентным макияжем, и для того, чтобы вести этот бизнес в Италии, нужно три года ждать лицензию, а также заплатить за нее 10 000 евро. Женщина считает, что лучше вложить эти деньги в дело дома. Она рассчитывает, что это вложение уже через полгода удвоит ее доход.

"Если я здесь вложу в свою сферу одним махом 10 тысяч евро, то через шесть месяцев удвою доход. А там эту сумму нужно отдать, чтобы просто иметь право работать– рассказала украинка.

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Но еще одним разочарованием для женщины стала зарплата: в Италии она могла получать вдвое меньше, чем тратила на жизнь из своих сбережений. Поэтому с такими заработками сохранить привычный уровень жизни ей не удалось бы. Для украинки очень важно сохранить шопинг, процедуры у косметолога, путешествия, книги, карьеру, сквош – и жертвовать этим ради переезда она не захотела.

Интересно: в Италии средняя зарплата после уплаты налогов составляет 1744 евро. Между тем за аренду однокомнатной квартиры в центре города придется заплатить примерно 728 евро, пишет Numbeo.

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Но женщина также призналась, что собственного жилья у нее нет ни в Италии, ни в Украине. Поэтому после возвращения она поселилась вдали от города. О таком решении, впрочем, не жалеет: дома ей ближе люди и их менталитет, а также привычный ритм жизни.