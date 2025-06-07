"Мінуси" Канади: українка розповіла, чому не хоче там жити

Українка, яка проживає в Канаді, розповіла, чому не хоче там залишатися назавжди. Дівчина зауважила, що країна має багато "плюсів", однак "мінуси" особисто для неї переважили.

"Недоліків", які знайшла українка в Канаді, виявилося чимало. Про це пише 24 Канал із посиланням на @kristikuzenko.

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Українка розповіла про недоліки Канади

Перший мінус, який вона назвала – це медицина. Її здивувало, що у відділі екстреної медичної допомоги їй довелося просидіти в черзі три години.

Нагадую, що це екстрена допомога. Люди з відкритими переломами ніг або рук там чекають по 7 годин, а знайомій з апендицитом дали знеболювальне і сказали чекати всю ніч до ранку. Саме тому в Канаді я не можу бути спокійною за своє здоров'я,

– сказала вона.

Другий мінус – це шахраї. Дівчина пояснила, що їй щотижня приходять шахрайські SMS або електронні листи фейковими посиланнями.

Третім мінусом вона назвала канадські банки. За її словами, "останнім часом у них дуже великі проблеми з безпекою".

Нещодавно в мого хлопця зламали акаунт у мобільному додатку банка, поміняли пароль? електронну пошту і перевели на якийсь рахунок 3000 доларів. А в банку сказали, що тільки в одне їхнє відділення кожен день звертається мінімум 4 людини з такими самими проблемами. Плюс в банках багато чого не можна зробити онлайн і треба дзвонити й чекати на лінії мінімум годину,

– розповіла дівчина.

Мінуси Канади – частина 1: дивіться відео

Наступним мінусом дівчина назвала погане міжміське сполучення. Вона розповіла, що до деяких міст неможливо дістатися без машини. А іноді відстань у 100 кілометрів доводиться долати 3 години з кількома пересадками.

А ще це дуже часто дорого, і за проїзд десь годину в автобусі ви можете заплатити 2 000 гривень,

– сказала вона.

Також мандрівниця заявила, що у великих містах "на кожному кроці безхатьки й неадеквати". З її слів, у більшості випадків вони не становлять загрози, але дуже часто "кричать і матюкаються" на людей.

Мінуси Канади – частина 2: дивіться відео

Останній мінус, який вона назвала – це чайові.

Я завжди залишаю чайові, якщо було класне обслуговування, але в Канаді це просто доходить до рівня абсурду. Купуєш каву в Старбаксі – залиш чайові. При тому, що ти сам замовляєш на касі і сам забираєш. Замовляєш доставку Uber Eats – там навіть не буде опції не залишати чайові. Ну а ресторани – то взагалі окрема історія. Мені здається, там вже стало нормою залишати мінімум 15% чайових, не дивлячись, яке було обслуговування,

– сказала вона.

За її словами, це призвело до того, що у більшості випадків обслуговчий персонал не старається гарно ставитися до клієнта.

Зверніть увагу. Раніше ми писали про те, скільки потрібно заробляти, щоб жити в Канаді.