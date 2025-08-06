Переїхала до Лісабону і залишилася: українка розповіла про 4 причини жити в місті
- Світлана обрала Лісабон через дружніх людей, океан, доступність цін на життя та безпечну атмосферу міста.
- Лісабон пропонує спокійне життя з багатьма подіями та стильними закладами, хоча ціни на житло можуть бути високими.
Українка Світлана рік тому переїхала до столиці Португалії та поділилася причинами, чому обрала місто та залишилася жити там.
Світлана до переїзду до Лісабона не була у Португалії жодного разу – а втім, відвідавши його, залишилася там на цілий рік, і планує залишатися навіть довше, повідомляє 24 Канал з посиланням на hey_svetyshka.
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Блогерка поділилася основними причинами, чому їй подобається місто
Люди
Люди у Лісабоні спокійні та дружні, а також завжди готові піти назустріч – Світлана поділилася, що взагалі не мала відчуття, наче вона у місті чужа.
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Океан
Це неймовірна сила та енергія – і, здається, я ніколи не звикну, що в будь-який момент можна сісти, приїхати на пляж та дивитися на величезні хвилі,
– поділилася блогерка.
Вона переконана, що океан дозволяє відчувати повну свободу, і тому є дуже важливою перевагою до життя в місті.
Лісабон недорогий для життя
Звісно, недорогою столиця Португалії вважається саме порівняно з іншими європейськими столицями. Вартість продуктів, різних послуг, таксі та кафе у Лісабоні, за словами Світлани, абсолютно адекватна – втім, це не стосується цін на оренду та купівлю житла, які можуть "кусатися".
Атмосфера міста
Лісабон безпечний та наповнений життям, у місті є чимало стильних популярних закладів і часто відбуваються різноманітні події.
Часто ловиш себе на думці, що тобі просто добре,
– додала Світлана.
До слова, варто дізнатися і про переваги життя у Словенії – блогерка поділилася причинами, чому обрала цю країну для переїзду.