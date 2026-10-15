Ryanair вводить серйозну зміну вже в листопаді: тисячі туристів можуть пропустити рейси
Вже наступного місяця бюджетна авіакомпанія Ryanair змінить час, який пасажири мають на те, аби пройти перевірку безпеки аеропорту.
Вже наступного місяця час, який пасажири матимуть для проходження перевірки безпеки в аеропорту, збільшиться – а саме через те, що Ryanair закриватиме стійки реєстрації на 20 хвилин раніше, пише Express.
Що зміниться для пасажирів Ryanair?
Раніше в аеропорт можна було прибути за 40 хвилин до рейсу, швидко зареєструватися, а вже тоді проходити перевірку безпеки. Та якщо вже в листопаді туристи спробують вкластися у такий проміжок часу, на них буде очікувати розчарування – адже стійки реєстрації лоукостера будуть закриватися вже за годину до вильоту рейсу.
Новий захід почне діяти вже 10 листопада. В авіакомпанії заявляють, що цей час дасть пасажирам додаткові 20 хвилин для того, аби встигнути на свій рейс. У Ryanair також зазначають, що більшість пасажирів не постраждають від цієї зміни, адже 80% від усіх туристів реєструються онлайн ще до прибуття в аеропорт, а тоді одразу йдуть до виходу на посадку.
Втім, це все ж має зменшити кількість туристів, що пропускають свої рейси через тривалі перевірки безпеки та паспортів, адже мандрівники будуть змушені з'явитися в аеропорту принаймні на 20 хвилин раніше.
Ryanair змінить час реєстрації в листопаді / Фото Pexels
Лише 20% усіх клієнтів Ryanair реєструють багаж в аеропорту, але більшість пасажирів оплачують ручну поклажу або ж подорожують без багажу взагалі.
Вирішили запровадити цю зміну в авіакомпанії після того, як 10 квітня у ЄС впровадили нову систему в'їзду/виїзду (EES), яка вимагає від усіх громадян третіх країн, що не входять до Шенгенської зони, реєструвати біометричні дані на зовнішніх кордонах.
Але для того, аби покращити досвід подорожей пасажирів, цьогоріч у Ryanair також оголосили про плани встановити більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, аби пришвидшити процес реєстрації, і вже в жовтні 95% аеропортів повинні їх мати.