Уже в следующем месяце время, которое будет у пассажиров на прохождение контроля безопасности в аэропорту, увеличится – а именно потому, что Ryanair будет закрывать стойки регистрации на 20 минут раньше, пишет Express.

Что изменится для пассажиров Ryanair?

Раньше в аэропорт можно было прибыть за 40 минут до рейса, быстро зарегистрироваться, а уже потом проходить контроль безопасности. Но если уже в ноябре туристы попытаются уложиться в такой промежуток времени, их ждет разочарование – ведь стойки регистрации лоукостера будут закрываться уже за час до вылета рейса.

Новое правило вступит в силу уже 10 ноября. В авиакомпании заявляют, что это даст пассажирам дополнительные 20 минут, чтобы успеть на свой рейс. В Ryanair также отмечают, что большинство пассажиров не пострадают от этого изменения, ведь 80% всех туристов регистрируются онлайн еще до прибытия в аэропорт, а затем сразу направляются к выходу на посадку.

Впрочем, это все же должно уменьшить количество туристов, пропускающих свои рейсы из-за длительных проверок безопасности и паспортов, ведь путешественники будут вынуждены прибыть в аэропорт как минимум на 20 минут раньше.



Ryanair изменит время регистрации в ноябре / Фото Pexels

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Лишь 20% всех клиентов Ryanair сдают багаж в аэропорту, но большинство пассажиров оплачивают ручную кладь или путешествуют без багажа вообще.

Решение о введении этого изменения в авиакомпании было принято после того, как 10 апреля в ЕС ввели новую систему въезда/выезда (EES), которая требует от всех граждан третьих стран, не входящих в Шенгенскую зону, регистрировать биометрические данные на внешних границах.

Но для того, чтобы улучшить качество путешествий пассажиров, в этом году в Ryanair также объявили о планах установить больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации, и уже в октябре 95% аэропортов должны быть ими оснащены.