У Чехії планують змінити правила перебування для іноземців: як це зачепить українців

У Чехії вже готуються змінити правила перебування для іноземців, і місцеві туристи вже попереджають, що з потенційними проблемами можуть зіштовхнутися родини, в яких один з подружжя є громадянином Чехії, а інший – громадянином країни поза межами ЄС.

Нові правила для іноземців у Чехії, втім, не мають зачепити більшість українців, що проживають в країні – адже вони не стосуватимуться тих, хто має тимчасовий захист, пише Seznam Zprávy.

Що зміниться для українців у Чехії?

Новий законопроєкт передусім стосується громадян "третіх" країн, які хочуть оформити дозвіл на проживання як члени родини громадянина Чехії. Для цієї категорії людей оформлення документів може стати дещо складнішим.

А ось для українських біженців практично нічого не змінюється – адже ще з початку повномасштабного вторгнення українці отримують у Чехії тимчасовий захист, що регулюється окремим законом. Тож найбільшу групу українців, що проживають у країні, зміни не зачеплять взагалі.

Але все ж є кілька винятків. Ось на кого вплине новий закон:

на українців, що не мають тимчасового захисту;

що перебувають у Чехії за студентською чи робочою візою;

на українців, що хочуть отримати дозвіл на проживання через шлюб з громадянином Чехії.

У такому випадку варто уважно стежити за остаточною редакцією законопроєкту, адже його ще розглядають у парламенті країни, тож окремі положення ще можуть змінитися.

Які саме зміни правил готують у Чехії?

Найбільше дискусій виникло щодо нового порядку для людей, що опиняються у "фікції перебування" – це означає, що іноземець вчасно подав документи на продовження дозволу, але Міністерство внутрішніх справ ще не встигло ухвалити рішення. І до завершення розгляду людина продовжує перебувати у країні законно.

Згідно з чинним законодавством, якщо в цей період людина одружується з громадянином Чехії, або ж у родині народжується дитина, можна одразу ж подати документи на інший тип дозволу на проживання. Але якщо новий закон ухвалять, ця можливість може зникнути.

Юристи вважають, що у багатьох випадках іноземцям доведеться виїжджати з країни та очікувати на рішення вже в країні свого громадянства – а розгляд може тривати до кількох місяців. Це може призвести до тривалого розділення сімей, адже заявник не може повернутися до Чехії, аж поки не отримає рішення.

Втім, в уряді країни заявляють, що мають на меті не ускладнити життя родинам, а модернізувати міграційну систему – зокрема перевести більшість процедур в електронний формат. Це дозволить ефективніше перевіряти іноземців, боротися з фіктивними шлюбами та спростить скасування дозволяв на проживання для людей, що становлять загрозу безпеці країни, або ж вчинили важкі злочини.