Новые правила для иностранцев в Чехии, впрочем, не должны затронуть большинство украинцев, проживающих в стране – ведь они не будут касаться тех, кто имеет статус временной защиты, пишет Seznam Zprávy.

Что изменится для украинцев в Чехии?

Новый законопроект в первую очередь касается граждан "третьих" стран, которые хотят оформить вид на жительство как члены семьи гражданина Чехии. Для этой категории людей оформление документов может стать несколько сложнее.

А вот для украинских беженцев практически ничего не меняется – ведь еще с начала полномасштабного вторжения украинцы получают в Чехии временную защиту, которая регулируется отдельным законом. Поэтому на самую многочисленную группу украинцев, проживающих в стране, изменения не повлияют вообще.

Но все же есть несколько исключений. Вот на кого повлияет новый закон:

на украинцев, не имеющих временной защиты;

находящихся в Чехии по студенческой или рабочей визе;

на украинцев, желающих получить вид на жительство на основании брака с гражданином Чехии.

В таком случае стоит внимательно следить за окончательной редакцией законопроекта, ведь его еще рассматривают в парламенте страны, поэтому отдельные положения еще могут измениться.

Какие именно изменения правил готовят в Чехии?

Больше всего дискуссий вызвал новый порядок для людей, оказавшихся в "фикции пребывания" – это означает, что иностранец своевременно подал документы на продление разрешения, но Министерство внутренних дел еще не успело принять решение. И до завершения рассмотрения человек продолжает находиться в стране на законных основаниях.

Согласно действующему законодательству, если в этот период человек вступает в брак с гражданином Чехии или в семье рождается ребенок, можно сразу же подать документы на другой тип вида на жительство. Но если новый закон будет принят, эта возможность может исчезнуть.

Юристы считают, что во многих случаях иностранцам придется выезжать из страны и ожидать решения уже в стране своего гражданства – а рассмотрение может длиться до нескольких месяцев. Это может привести к длительной разлуке семей, ведь заявитель не может вернуться в Чехию, пока не получит решение.

Впрочем, в правительстве страны заявляют, что их цель – не усложнить жизнь семьям, а модернизировать миграционную систему – в частности, перевести большинство процедур в электронный формат. Это позволит более эффективно проверять иностранцев, бороться с фиктивными браками и упростит аннулирование видов на жительство для лиц, представляющих угрозу безопасности страны или совершивших тяжкие преступления.