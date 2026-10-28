Вже за два тижні правила Ryanair серйозно зміняться: що треба знати пасажирам

Вже з 10 листопада деяким пасажирам Ryanair доведеться прибувати до аеропорту раніше, ніж іншим. Це правило може навіть призвести до того, що деякі туристи пропустять свої рейси.

Вже за два тижні набудуть чинності нові правила лоукостера Ryanair, що стосуються частини пасажирів. Авіакомпанія опублікувала нагадування, що вже з 10 листопада стійки реєстрації багажу в аеропортах будуть закриватися не за 40, а за 60 хвилин до вильоту літака.

Як зміняться правила Ryanair?

Якщо турист подорожує Ryanair з багажем, вже зовсім скоро йому доведеться прибувати до аеропорту трохи раніше, аби не пропустити свій рейс. Для того, аби менше пасажирів запізнювалися на літак, авіакомпанія вирішила продовжити час на проходження контролю безпеки та паспортного контролю.

Ця невелика зміна надасть 20% наших пасажирів, які здають багаж, додатковий час на проходження контролю безпеки та паспортного контролю, щоб вони встигли дійти до виходу на посадку до початку посадки в літак – особливо в періоди пікового навантаження, коли черги в аеропортах можуть бути довші, ніж зазвичай,

– пояснили в авіакомпанії.

Втім, більшість пасажирів взагалі не відчують змін – адже 80% туристів, що літають з Ryanair, не беруть з собою багаж. Як і раніше, онлайн-реєстрацію можна буде завершити ще до прибуття в аеропорт, а тоді одразу попрямувати до пунктів огляду та виходу на посадку.

До слова, авіакомпанія Ryanair вже заявила про запуск на 2027 рік трьох десятків нових маршрутів. Зокрема, нові рейси літатимуть до Аліканте, Афін, Барі, Будапешта, Бургаса, Дубровника та багатьох інших популярних напрямків для літніх подорожей.