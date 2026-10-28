Уже через две недели правила Ryanair претерпят серьезные изменения: что нужно знать пассажирам

Уже через две недели вступят в силу новые правила лоукостера Ryanair, касающиеся части пассажиров. Авиакомпания опубликовала напоминание о том, что уже с 10 ноября стойки регистрации багажа в аэропортах будут закрываться не за 40, а за 60 минут до вылета самолета.

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Как изменятся правила Ryanair?

Если турист путешествует Ryanair с багажом, уже совсем скоро ему придется прибывать в аэропорт немного раньше, чтобы не пропустить свой рейс. Для того, чтобы меньше пассажиров опаздывали на самолет, авиакомпания решила увеличить время на прохождение контроля безопасности и паспортного контроля.

Это небольшое изменение предоставит 20 % наших пассажиров, сдающих багаж, дополнительное время на прохождение контроля безопасности и паспортного контроля, чтобы они успели добраться до выхода на посадку до начала посадки в самолет – особенно в периоды пиковой нагрузки, когда очереди в аэропортах могут быть длиннее, чем обычно– пояснили в авиакомпании.

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Впрочем, большинство пассажиров вообще не почувствуют изменений – ведь 80% туристов, летающих с Ryanair, не берут с собой багаж. Как и раньше, онлайн-регистрацию можно будет завершить еще до прибытия в аэропорт, а затем сразу направиться к пунктам досмотра и выходу на посадку.

К слову, уже на 2027 год авиакомпания Ryanair объявила о запуске трех десятков новых маршрутов. В частности, новые рейсы будут выполняться в Аликанте, Афины, Бари, Будапешт, Бургас, Дубровник и по многим другим популярным направлениям для летних путешествий.