Прикордонний і митний контроль проводитимуть прямо в вагонах: коли це станеться

Вже зовсім скоро поїздки потягом за кордон стануть в рази швидшими – а все завдяки тому, що прикордонний та митний контроль проводитимуть прямо у вагонах потяга.

Вже зовсім скоро контроль на кордоні у потягах Київ – Хелм та Київ – Перемишль стане швидшим завдяки зміні у проведенні перевірок, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Цікаво Ryanair суттєво скорочує рейси до популярної європейської країни вже цієї зими

Що зміниться у подорожах потягом за кордон?

Зовсім скоро подорожі до Польщі потягом стануть дещо зручнішими та швидшими.

Сьогодні ухвалили рішення, яке дозволить проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга — без тривалих зупинок на кордоні і без зайвого стресу для пасажирів,

– заявила Юлія Свириденко.

Це не новий формат перевірок – прикордонний контроль проводять вже проводять у вагонах деяких потягів Інтерсіті++ на польському напрямку. Контроль пасажирів у цих потягах митники та прикордонники починають проводити під час руху на під'їзді до кордону.

Але цю практику планують невдовзі поширити й на спальні вагони нічних міжнародних потягів. Передусім зміни очікують на маршрути Київ – Перемишль та Київ – Хелм, адже щомісяця тільки цими двома рейсами подорожують понад 130 тисяч українців.

Прискорений вагон у цих потягах запустять вже у січні, а далі планують поширити й на інші потяги цих напрямків. Прем'єр-міністерка подякувала Мінрозвитку, Укрзалізниці та Державній прикордонній службі за координацію підготовки.

Що ще про подорожі за кордон варто знати?