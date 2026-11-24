У Польщі існують певні правила для роботодавців під час холодної пори року – вони зобов'язані забезпечити обігрів та не можуть змушувати робітників працювати, якщо температура опуститься нижче за мінімально дозволену.

Правила щодо мінімальних температур на роботі в Польщі визначені в постанові міністра праці та соціальної політики від 26 вересня 1997 року, пише InPoland.

Які зобов'язання мають працедавці в Польщі?

На робочих місцях повинна підтримуватися температура, що відповідає виду роботи, що виконується – фізичним зусиллям, методам роботи тощо. Але вона не має опускатися нижче за 14 градусів, якщо цьому не перешкоджають технологічні причини.

Для працівників, що виконують легку фізичну працю або ж працюють в офісах, роботодавець має забезпечити температуру не нижче за 18 градусів. А робочі місця також мають бути захищені від притоку холодного повітря ззовні.

Для людей, що працюють на відкритому повітрі, працедавці мають забезпечити відповідний захисний одяг, а також приміщення, де можна зігрітися. В цій зоні температура не має опускатися нижче за 16 градусів. Але якщо через характер роботи забезпечити такий температурний режим неможливо, потрібно забезпечити принаймні джерела тепла.

У постанові Ради міністрів від 28 травня 1996 року зазначено, що в зимовий період (з 1 листопада по 31 березня) працедавці мають забезпечити харчування та гарячі напої людям, що працюють на вулиці, якщо така робота пов'язана з фізичним навантаженням та вимагає витрати енергії.

Окрім того, якщо температура опускається нижче за 10 градусів, працівників мають забезпечувати гарячими напоями протягом усієї зміни.