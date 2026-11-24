Правила, касающиеся минимальных температур на рабочем месте в Польше, определены в Постановлении министра труда и социальной политики от 26 сентября 1997 года, пишет InPoland.

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Какие обязательства имеют работодатели в Польше?

На рабочих местах должна поддерживаться температура, соответствующая виду выполняемой работы – физическим нагрузкам, методам работы и т. д. Но она не должна опускаться ниже 14 градусов, если этому не препятствуют технологические причины.

Для работников, выполняющих легкий физический труд или работающих в офисах, работодатель должен обеспечить температуру не ниже 18 градусов. Кроме того, рабочие места должны быть защищены от притока холодного воздуха с улицы.

Для людей, работающих на открытом воздухе, работодатели должны обеспечить соответствующую защитную одежду, а также помещения, где можно согреться. В этой зоне температура не должна опускаться ниже 16 градусов. Но если из-за характера работы обеспечить такой температурный режим невозможно, необходимо обеспечить по крайней мере источники тепла.

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В Постановлении Совета министров от 28 мая 1996 года указано, что в зимний период (с 1 ноября по 31 марта) работодатели должны обеспечить питание и горячие напитки людям, работающим на улице, если такая работа связана с физической нагрузкой и требует затрат энергии.

Кроме того, если температура опускается ниже 10 градусов, работников должны обеспечивать горячими напитками в течение всей смены.