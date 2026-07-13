Францію накрила чергова хвиля спеки: через неї вже зупиняють ядерні реактори

Чергова хвиля спеки, що накрила Францію у липні, призвела до того, що роботу трьох ядерних реакторів довелося призупинити. Обмеження допоможе уникнути надмірного нагрівання річок, адже саме воду з них використовують для охолодження атомних електростанцій.

Рішення про зупинку роботи трьох ядерних реакторів ухвалила державна енергетична компанія EDF після того, як температура повітря дуже різко зросла. У неділю в країні довелося оголосити найвищий, червоний рівень погодної небезпеки, пише Le Figaro.

Чому у Франції зупинили ядерні реактори?

12 липня вже в 37 департаментах країни довелося оголосити про найбільш серйозний рівень погодної небезпеки. Зупинити довелося три ядерні реактори, тим часом як ще 8 зараз працюють зі зниженою потужністю.

Наразі вже зупинено реактори на АЕС Гольфеш, що на річці Гаронна, Бюже на річці Рона та Шоо, що на річці Маас. Такі обмеження довелося запровадити через те, що вода з річок використовується для охолодження реакторів – а дуже висока температура може призвести до перегріву води у водоймах.

Французьке управління з ядерної безпеки та радіаційного захисту встановлює для кожної атомної станції максимальну допустиму температуру води, що може повертатися у річки після охолодження реакторів. І якщо через спеку ці показники перевищуються, тоді оператори зобов'язані або повністю зупиняти виробництво, або ж скорочувати його.

Зараз у Франції використовуються 58 ядерних реакторів – і вони забезпечують приблизно 70% виробництва електроенергії країни. І практично усі вони розташовані або біля моря, або біля річок.

Хвиля спеки у Франції почалася 4 липня та триває досі. У червні, коли попередня хвиля високої температури накривала країну, EDF також доводилося зупиняти три реактори з тих самих причин.