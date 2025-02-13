Щороку туди з'їжджаються закохані: де народився святий Валентин

За легендами, святий Валентин вінчав закоханих попри заборону жорстокого імператора Клавдія II. І хоч цьому немає підтверджень, він все ж став покровителем закоханих.

А нині місто, де він народився, називають "містом закоханих". Про це пише 24 Канал.

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Де народився святий Валентин

Точно відомо, що святий Валентин народився в італійському місті Терні. Він був там єпископом.

Це невелике, але чарівне місто в центральній Італії, розташоване в регіоні Умбрія, недалеко від Риму. Воно оточене мальовничими пагорбами та річками.

У лютому в Терні проводять пишні святкування на честь святого Валентина. До його базиліки приїжджають паломники з усього світу, також там проводять фестивалі, концерти й спеціальні обряди для закоханих пар.

Це дійсно чудове місто. Неймовірна природа, затишні вулички, середньовічні будівлі, церкви та площі надають йому особливого шарму.

До слова, саме у Терні є один із найвищих і найвідоміших штучних водоспадів в Європі – Каската делле Марморе. Його побудували ще в римську епоху.



Водоспад у Терні / Unsplash

Висота цього творіння – 165 метрів. За деякими даними, це найвищий штучний водоспад у Європі, а можливо у світі.

Це одне з найгарніших місць Умбрії, яке ще й має історико-інженерну цінність. Водоспад внесено до попереднього списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.