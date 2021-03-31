У Черкасах судитимуть ексдепутата, який замовив вбивство заступника міського голови

До суду передали справу колишнього депутата, якого підозрюють в організації замовного вбивства. За інформацією ЗМІ, чоловік намагався організувати вбивство заступника міського голови Черкас Юрія Ботнара.

Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувачувальний акт за організацію умисного вбивства.

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Що встановили слідчі

Правоохоронці з'ясували, що колишній депутат запланував вбивство заступника Черкаського міського голови через особисту неприязнь.

Згодом під час зустрічі зі знайомим підозрюваний розказав про наміри та попросив знайти виконавця вбивства.

За вбивство від пообіцяв 1,5 тисячі доларів, згодом – 2,5 тисячі доларів.

Однак слідчим вдалося дізнатися про заплановане вбивство. Щоб запобігти трагедії, правоохоронці зімітували смерть заступника міського голови Черкас, нібито заподіявши йому численні ножові поранення.

Коли обвинувачений отримав підтвердження "вбивства", то зустрівся зі знайомим та передав йому оплату. Тепер ексдепутату загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, якщо суд доведе його провину.