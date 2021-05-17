Листя буде фіолетовим, – у Запоріжжі діти вживали наркотики на майданчику: відео

У Запоріжжі діти, на вигляд 12 – 14 років, вживали наркотики прямо на дитячому майданчику. Для цього вони зробили спеціальний саморобний пристрій – "бульбулятор".

Діти курили наркотичні речовини

Інцидент трапився у Хортинському районі 15 травня. Відео з місця події поширили у соціальних мережах.

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На Бабурці, за словами однолітків, діти вживали наркотики із закладки. Публікацією цього відео, можливо ми врятуємо когось із цих дітей,

– мовиться у повідомленні.

На відео видно, як група дітей стоїть довкола тенісного столу. Одна дівчинка сіла на нього і почала вдихати наркотичну речовину з пляшки.

Один з хлопчиків, який очевидно не вперше таким займається, розказував про ефект після наркотиків.

"Просто ти йдеш, у тебе листя буде фіолетове. У тебе буде голова йти обертом", – розповів хлопчик.

На відео чути, як діти підбадьорюють дівчинку повторюючи: "Єва, давай! Дми!".

Діти вживають наркотики у Запоріжжі: відео

Реакція поліції

Запорізькі правоохоронці розповіли ТСН, що про споживання дітьми наркотиків дізналися із соцмереж. За цим фактом вони внесли відомості до Єдиного обліку заяв і повідомлень громадян. Наразі поліцейські проводять перевірки.