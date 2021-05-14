В "Борисполі" виявили контрабанду кокаїну на понад 11 мільйонів гривень: фото, відео
В арепорту "Бориспіль" затримали іноземця з Латинської Америки. Він перевозив кокаїн на суму 11,5 мільйонів гривень.
Джерело:СБУ
Служба безпеки України попередила контрабанду 2,8 кілограма незаконної речовини. Представники Київської митниці та СБУ провели огляд багажу чоловіка і знайшла кокаїн у стінках валізи.
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Як іноземець хотів продати кокаїн
За інформацією слідчих, іноземець хотів продати речовину наркодилерам. В Україну він приїхав нібито як турист, який планує скористатися послугами стоматолога. Для того, щоб все було правдоподібно, чоловік і справді записався на прийом у київську стоматологію.
На місці затримання іноземця провели експрес-дослідження. Відповідно до нього вартість вилученого особливого небезпечного наркотичного засобу становить понад 11,5 мільйона гривень.
Мільйонна контрабанда кокаїну / Фото СБУ
Відомо, що наркокур'єра затримали та розпочали кримінальне провадження за 208-ою статтею про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або фальсифікованих ліків. Наразі правоохоронці розв'язують питання щодо повідомлення іноземцю підозри.
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