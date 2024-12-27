На підконтрольній Україні території Донеччини масово з'явилися білборди із зображенням Степана Бандери. Про це пише 24 Канал із посиланням на військово-волонтерську спільноту "Лев'яче серце".
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Білборди продовжують розміщувати
Поруч із портретом Степана Бандери можна побачити привітання від Донбасу з його Днем народження. Цікаво, що народився Бандера 1 січня 1909 року.
Привітання розмістили у Краматорську, Дружківці та Слов'янську. Банери присвячені 116 річниці Дня народження Бандери.
Привітання від Донбасу розміщені на білбордах, зупинках, стінах будинків тощо.
В тобі пульсує кров героїв,
– мовиться на них.
Волонтери співпрацюють із ГО "Ціль" та іншими небайдужими.
Нашим природним середовищем стало вже змагання, зміст нашого життя – боротьба,
– цитують волонтери слова Бандери.
Крім цього, волонтери наголошують, що пам'ятають тих, хто боровся за нашу незалежність. Ім'я Степана Бандери лякає Росію і через багато років після його смерті, яка сталась у 1959 році.
Донбас вітає Бандеру із Днем народження / Фото "Лев'яче серце"