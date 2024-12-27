На подконтрольной Украине территории Донетчины массово появились билборды с изображением Степана Бандеры. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на военно-волонтерское сообщество "Львиное сердце".

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Билборды продолжают размещать

Рядом с портретом Степана Бандеры можно увидеть поздравления от Донбасса с его Днем рождения. Интересно, что родился Бандера 1 января 1909 года.

Поздравления разместили в Краматорске, Дружковке и Славянске. Баннеры посвящены 116 годовщине Дня рождения Бандеры.

Поздравления от Донбасса размещены на билбордах, остановках, стенах домов и тому подобное.

В тебе пульсирует кровь героев,

– говорится на них.

Волонтеры сотрудничают с ОО "Цель" и другими неравнодушными.

Нашей естественной средой стало уже соревнования, содержание нашей жизни – борьба,

– цитируют волонтеры слова Бандеры.

Кроме этого, волонтеры отмечают, что помнят тех, кто боролся за нашу независимость. Имя Степана Бандеры пугает Россию и через много лет после его смерти, которая произошла в 1959 году.

Донбасс поздравляет Бандеру с Днем рождения / Фото "Львиное сердце"