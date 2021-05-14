В "Борисполе" обнаружили контрабанду кокаина более чем на 11 миллионов гривен: фото, видео
В аэропорту "Борисполь" задержали иностранца из Латинской Америки. Он перевозил кокаин на сумму 11,5 миллиона гривен.
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду 2,8 килограмма незаконного вещества. Представители Киевской таможни и СБУ провели досмотр багажа мужчины и нашли кокаин в стенках чемодана.
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Как иностранец хотел продать кокаин
По информации следователей, иностранец хотел продать вещество наркодилерам. В Украину он приехал якобы как турист, который планирует воспользоваться услугами стоматолога. Для того, чтобы все было правдоподобно, мужчина и в самом деле записался на прием в Киевскую стоматологию.
На месте задержания иностранца провели экспресс-исследование. Согласно ему стоимость изъятого особо опасного наркотического средства составляет более 11,5 миллиона гривен.
Миллионная контрабанда кокаина / Фото СБУ
Известно, что наркокурьера задержали и начали уголовное производство по 208-й статье о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или фальсифицированных лекарств. Сейчас правоохранители решают вопрос относительно сообщения иностранцу подозрения.
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