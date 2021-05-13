Поддельные сигареты и алкоголь из ОРДЛО: правоохранители перекрыли канал контрабанды
Злоумышленники распространяли на подконтрольных Украине территориях нелегально изготовленные в ОРДЛО табачные изделия и алкоголь. Правоохранители обнаружили и перекрыли канал контрабанды.
Источник:МВС
Алкогольные напитки продавали без марок акцизного налога, а сигареты подделывали под видом известных брендов. Правоохранители провели обыски в офисах и складах преступников, в местах оптово-розничной торговли, в грузовых и легковых автомобилях.
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Что нашли при обысках
Также обыски продолжались в помещениях фигурантов дела на территории Донецкой и Днепропетровской областей. При этом правоохранительным органам удалось изъять у преступников:
- более 125 тысяч пачек контрафактных сигарет;
- более 1 000 бутылок нелегального алкоголя;
- уставные и регистрационные документы причастных к незаконной деятельности;
- документы по перевозке и реализации указанной продукции,
- мобильные телефоны и компьютеры.
Главное следственное управление полиции проводит расследование / Фото Национальной полиции
Алкоголь продавали в пластиковых бутылках без акцизных марок / Фото Национальной полиции
Наказание за преступление
Досудебное расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников Государственной пограничной службы Украины и Службы безопасности Украины. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
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