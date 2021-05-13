Злоумышленники распространяли на подконтрольных Украине территориях нелегально изготовленные в ОРДЛО табачные изделия и алкоголь. Правоохранители обнаружили и перекрыли канал контрабанды.

Алкогольные напитки продавали без марок акцизного налога, а сигареты подделывали под видом известных брендов. Правоохранители провели обыски в офисах и складах преступников, в местах оптово-розничной торговли, в грузовых и легковых автомобилях.

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Что нашли при обысках

Также обыски продолжались в помещениях фигурантов дела на территории Донецкой и Днепропетровской областей. При этом правоохранительным органам удалось изъять у преступников:

более 125 тысяч пачек контрафактных сигарет;

контрафактных сигарет; более 1 000 бутылок нелегального алкоголя ;

; уставные и регистрационные документы причастных к незаконной деятельности;

документы по перевозке и реализации указанной продукции,

мобильные телефоны и компьютеры.



Главное следственное управление полиции проводит расследование / Фото Национальной полиции



Алкоголь продавали в пластиковых бутылках без акцизных марок / Фото Национальной полиции

Наказание за преступление

Досудебное расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников Государственной пограничной службы Украины и Службы безопасности Украины. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Обратите внимание! В мае 2021 года СБУ выявила схему нелегальных перевозок людей из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию. За это "пассажиры" платили взятку боевикам.