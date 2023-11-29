У Запоріжжі патрульні посеред ночі шукали підлітків: один із них застряг у мулі
У Запоріжжі під час прогулянки загубилися двоє підлітків. Один із них впав у річку та тривалий час не міг самостійно вибратися.
Патрульні організували пошуково-рятувальну операцію, у пресслужбі розповіли деталі.
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Патрульні обстежували всі берегові ділянки, гучно кликали дітей, й одночасно підтримували телефонну розмову з одним із хлопців.
На поширеному патрульними відео чути, що хлопець був наляканий та благав про допомогу.
Пошуки відбувались уночі
Ситуація ускладнювалася тим, що на вулиці була морозна температура, до того ж хлопець зовсім не орієнтувався на місцевості, а його телефон мав низький заряд.
Згодом поліцейські віднайшли знесиленого 13-річного хлопця, Максима та передали його рятувальникам.
Він був по плечі у воді і не міг рухатися, бо занурився в мулисте дно. Інспектори пробралися до нього через щільні зарості очерету та врятували.
Підлітка дістали з мулу / Фото патрульних, скриншот з відео
Товариша Максима знайшли згодом. Промерзлий та наляканий хлопець бродив хащами на іншому березі.
Рятувальники знайшли хлопців, які заблукали: дивіться відео
До слова, у Харківській області у селі Станичне правоохоронці затримали чоловіка, який облив бензином і підпалив 5 неповнолітніх. Внаслідок інциденту жодна дитина не отримала травми.