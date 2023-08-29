У двох районах Запоріжжя оголосили евакуацію дітей: депутат пояснив причини рішення

На Запоріжжі проведуть обов'язкову евакуацію дітей із Васильківського та Пологівського районів. Населені пункти безпосередньо розташовані на лінії розмежування та регулярно перебувають під обстрілами.

Лише у 5 населених пунктах живуть понад 54 дитини, їх усіх мають вивезти. Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко, зауваживши, що евакуацію необхідно було провести раніше, але завадив певна низка причин.

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Так, село Кам'янське розділене річкою, на одному пагорбі окупанти, на іншому – Сили оборони України. Крім цього, у 2022 році на сільському мосту відбувався обмін полоненими. Також одразу за населеним пунктом був розташований евакуаційний маршрут.

Проживання тут батьків з дітьми – злочинно з погляду батьків. І нарешті ми ухвалили рішення змусити їх евакуювати,

– сказав депутат.

Чому батьки не евакуювали дітей раніше

В інших населених пунктах схожа ситуація. Селища розташовані у зоні бойових дій, які регулярно зазнають обстрілів. За словами Лишенка, евакуацію потрібно було провести набагато раніше. На жаль, півтора року під постійним вогнем перебувала чимала кількість дітей, яких батьки не вивезли.

"Насправді батьки керуються власними потребами, зручністю, підходами. Хоча, яка зручність на лінії розмежування? На цій ділянці постійно працювали поліція, психологи та волонтери, вони вмовляли батьків виїхати та вивезти дітей. Або ж, принаймні, віддати дітей, щоб їх поселили у Запоріжжі або інших містах. Батьки відмовлялися це робити, механізму примусу не було", – зауважив Лишенко.

Сергій Лишенко пояснив, чому в Запорізькій області проведуть обов'язкову евакуацію дітей: дивіться відео

І також додав, працівники поліції могли лишень взяти заяву, у якій мати або батько добровільно відмовилися від своєї евакуації та евакуації дітей. У цих селах люди проживають завдяки гуманітарній допомозі, позаяк немає змоги вести господарство. Крім цього, відсутня робота та вся необхідна інфраструктура.

Люди тут просто живуть, під бомбами, ночують у підвалах. І коли їх запитують: "Чому ви не виїжджаєте?", вони кажуть: "А куди ми поїдемо?". Я не жив у таких умовах, тому можливо неправильно кажу. Але у будь-якому гуртожитку Запоріжжя зручніше жити, ніж у підвалі під бомбами,

– мовив Сергій Лишенко.

Евакуація в інших областях

Про евакуацію з двох районів Запорізької області повідомила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"У нас сьогодні (28 серпня – 24 Канал) буде засідання евакуаційного штабу, де буде оголошено про обов'язкову евакуацію дітей з двох районів Запорізької області – Василівський та Пологівський райони. П'ять населених пунктів, 54 дитини ми повинні вивезти", – сказала Верещук.

Нині обов'язкова евакуація дітей у примусовий спосіб відбувається у Вовчанській громаді Куп'янського району Харківської області. Ба більше, у прифронтових населених пунктах Донеччини й досі залишаються 89 дітей.

За словами Верещук, райони, в яких потрібно оголошувати обов'язкову евакуацію, визначають ОВА та ради оборони. Вони ухвалюють необхідні рішення та звертаються до уряду. І тоді запускається процес евакуації. Нині в Україні налагоджений механізм евакуації громадян, є чіткі алгоритми дій та комунікація із міжнародними партнерами, волонтерами.

Є необхідні постанови. Вони працюють,

– запевнила Верещук.

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