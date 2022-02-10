У Запоріжжі водій під наркотиками збив на переході 2 школярок

У Запоріжжі водій на пішохідному переході збив двох школярок. Дівчатка потрапили в лікарню з тяжкими травмами. Винуватець ДТП, як з'ясувалося, був під наркотиками.

Поліцейські повідомили, що аварія з неповнолітніми постраждалими сталася 9 лютого у Запоріжжі, а саме на ділянці дільниці проїзної дороги острова Хортиця.

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Водій збив на переході школярок

ДТП трапилася приблизно о 17:30. Водій автівки "ИЖ2717-90" прямував від проспекту Інженера Преображенського у напрямку вулиці Наукове містечко. У цьому ж напрямку рухався "ВАЗ 2101".

Поблизу зупинки громадського транспорту "Цимеж" дві дівчини почали перетинати проїзну частину дороги по позначеному дорожньою розміткою та дорожніми знаками нерегульованому пішохідному переходу.

Побачивши їх, водій "ВАЗ" загальмував та різко відвернув кермо вбік, аби уникнути наїзду. Натомість водій "ИЖ2717-90" продовжив рух прямо і збив школярок.



У Запоріжжі водій збив на переході школярок / Фото Нацполіції

Дівчат госпіталізували, водій був під наркотиками

У результаті ДТП дві дівчини 2006 року народження отримали тяжкі політравми. Їх госпіталізували у місцеву лікарню.

Поліцейські доставили винуватця ДТП на обстеження до Запорізького обласного наркологічного диспансеру. За висновками медичних працівників, п'яним він не був. Однак вживав марихуану.

Водія затримали

Правоохоронці затримали водія. За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортом.

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