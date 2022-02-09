Як наслідок, вони випали та один із них жорстко приземлився на землю. Згодом на місце прибула швидка, яка забрала двох потерпілих.

За день до цього У Дніпрі вантажівка епічно повалила стовп на маршрутку: відео моменту аварії



Місце, де трапилася аварія з автовишкою / Фото "Днепр Оперативный"

Не розрахував габарити

Вантажівка MAN зачепила автовишку комунального підприємства "Міськрада". Це сталося, бо водій не розрахував габарити свого транспорту.



Бік вантажівки, яка зачепила автовишку / Фото "Днепр Оперативный"

На відео моменту аварії помітно, що один із комунальників не повністю впав, бо мав страхування. Проте він сильно прокрутився в повітрі.

Момент аварії з автовишкою в Дніпрі: дивіться відео

Туди прибули правоохоронці, які почали встановлювати обставини. Наразі вони офіційно ще не повідомляли, хто винен. Через інцидент на дорозі утворився затор.

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