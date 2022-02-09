Як наслідок, вони випали та один із них жорстко приземлився на землю. Згодом на місце прибула швидка, яка забрала двох потерпілих.
За день до цього У Дніпрі вантажівка епічно повалила стовп на маршрутку: відео моменту аварії
Місце, де трапилася аварія з автовишкою / Фото "Днепр Оперативный"
Не розрахував габарити
Вантажівка MAN зачепила автовишку комунального підприємства "Міськрада". Це сталося, бо водій не розрахував габарити свого транспорту.
Бік вантажівки, яка зачепила автовишку / Фото "Днепр Оперативный"
На відео моменту аварії помітно, що один із комунальників не повністю впав, бо мав страхування. Проте він сильно прокрутився в повітрі.
Момент аварії з автовишкою в Дніпрі: дивіться відео
Туди прибули правоохоронці, які почали встановлювати обставини. Наразі вони офіційно ще не повідомляли, хто винен. Через інцидент на дорозі утворився затор.
Кілька інших ДТП напередодні
- У Харкові 8 лютого сталася потрійна аварія. Легковик Honda мчав на шаленій швидкості й на перехресті врізався в Toyota. Вони зачепили ще один транспортний засіб. В автотрощі пошкодилася автівка, на якій зазвичай їздить музикант Сергій Бабкін.
- У Києві в той день відомий блогер Вадим Казаков вирішив "поганяти" по вулицях на своєму елітному автомобілі. Проте він не впорався з керуванням і на швидкості протаранив інший легковик.
- Також наступного дня стало відомо, що влаштувала аварію відома модель Анна Неплях. Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021" вже вдруге потрапила в таку ситуацію. Слід зазначити, що це в обох випадках були аварії, які водійка сама спровокувала.