В результате они выпали и один из них жестко приземлился на землю. Впоследствии на место прибыла скорая, которая забрала двух пострадавших.

За день до этого В Днепре грузовик эпично повалил столб на маршрутку: видео момента аварии

Место, где произошла авария с автовышкой / Фото "Днепр Оперативный"

Не рассчитал габариты

Грузовик MAN задел автовышку коммунального предприятия "Горсовет". Это произошло, потому что водитель не рассчитал габариты своего транспорта.

Сторона грузовика, который зацепил автовышку / Фото "Днепр Оперативный"

На видео момента аварии заметно, что один из коммунальщиков не полностью упал, потому что имел страховку. Однако он сильно прокрутился в воздухе.

Момент аварии с автовышкой в Днепре: смотрите видео

Туда прибыли правоохранители, которые начали устанавливать обстоятельства. На данный момент они официально еще не сообщали, кто виноват. Из-за инцидента на дороге образовалась пробка.

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