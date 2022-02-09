Сначала об аварии у Сумского рынка сообщили очевидцы в телеграм-каналах. По предварительной информации, происшествие в Харькове произошло 8 февраля вечером.

Актуально Судья вышла с больничного: в Харькове назначили дату слушания по поводу 16-летнего мажора

Авария в Харькове

Известно, что водитель Honda несся на бешеной скорости. На перекрестке он с силой врезался в Toyota.



На Тринклере в Харькове произошло тройное ДТП / Фото "СТО Харьков"

Автомобиль от удара отбросило на другую сторону перекрестка. Уже там Toyota ударилась о Ford.



Honda врезалась в Toyota, которую отбросило через перекресток / Фото "СТО Харьков"

Предварительно известно, что виновник происшествия скрылся с места происшествия. Очевидцы заметили, что он находился в нетрезвом состоянии.



От удара авто водителя Сергея Бабкина отбросило через перекресток / Фото "СТО Харьков"

Машина Сергея Бабкина

Об инциденте 9 февраля написал харьковский музыкант Сергей Бабкин. По его словам, автомобиль Toyota, пострадавший в ДТП, принадлежит водителю его семьи.

Водитель Саша с нами много лет, возит меня и моих детей,

– рассказал Бабкин.

Харьковчанин подчеркнул, что 8 февраля вечером водитель привез его домой после студии. После этого произошла жуткая авария, которую совершил нетрезвый водитель – это подтверждает видеозапись с места происшествия.

Очевидец ДТП возле Сумского рынка зафиксировал подробности: смотрите видео 18+

Музыкант отметил, что на место приехали патрульные, которые сфотографировали документы водителей. Пока ждали следователей, водителя Сашу забрали в больницу зашивать рану на голове.

Справка. По состоянию на 9 февраля на официальных ресурсах патрульных и полиции Харькова информацию о тройном ДТП не публиковали.

На месте пострадавший оставил друга, который впоследствии ему позвонил по телефону и сообщил о "замене водителя с пьяного на трезвого". Когда водитель Бабкина вернулся на перекресток, виновник происшествия уже исчез.

Следователи дали Саше подписать бумаги, где на месте данных о водителе Honda стоял прочерк. Оперативники сказали, что будут выяснять, кто был за рулем,

– объяснил Бабкин.

Виновник ДТП был нетрезвым и скрылся с места происшествия / Фото "СТО Харьков"