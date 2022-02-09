Рассказом о ДТП звезда поделилась в сторис в инстаграме. По словам женщины, она пыталась развернуться, но зацепилась бампером и оторвала его.
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Закончилась очередная поездка модели путешествием на эвакуторе.
Говорит, что вождение не ее
Последствия аварии с участием модели / Фото из инстаграма Анны Неплях
- Неплях рассказала подписчикам, что в результате аварии ее Mercedes за почти 2 миллиона гривен остался без части бампера.
- Кроме того, модель отметила, что "очень кайфует за рулем", однако вождение – не ее стихия.
- Единственным вариантом безопасного вождения Неплях назвала езду с водителем. Однако отметила, что следующая машина будет более высокой.
- Девушка вызвала эвакуатор и загрузила элитный автомобиль на него. Куда именно водитель спецтранспорта отвез пострадавшую машину, неизвестно.
Это какой-то ужас. Я даже не знаю, как это описать. Я просто разворачивалась, просто заехала на въезд и сорвала бампер,
– отметила Неплях.
Второе ДТП за 3 месяца
В ноябре 2021 года Неплях уже совершала аварию в Киеве. Тогда 27-летняя девушка разогналась, но не успела затормозить. Mercedes Неплях врезался в другую машину, которая, в свою очередь, ударила еще один автомобиль. Модель объясняла, что "лишь не рассчитала тормозной путь".