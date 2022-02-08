Конструкція приземлилася на автобус, який саме тоді проїжджав повз. Але, на щастя, пасажири маршруту №146 не постраждали.

Нещодавно У Софійській Борщагівці швидка повалила стовп та заблокувала виїзд у Київ

Перша аварія трапилася скоріше

Цю подію зафіксувала міська система відеоспостереження. Ймовірно, падіння стовпа можна вважати лише наслідком. Адже кузов фури зачепився за дроти, які до цього обірвав тролейбус.

Вантажівка зачепила дріт і повалила стовп: дивіться відео

Перший інцидент трапився приблизно за пів години до другої аварії. На записі помітно, що електротранспорт тоді також ще був там.

Місце події після падіння стовпа: дивіться відео

Після того, як там стався перший інцидент на проспекті утворився чималий затор. Тоді комунальники обіцяли усунути несправність протягом години. Проте, ймовірно, тепер ремонт мережі триватиме трішки довше.

Проспект Яворницького після обриву мережі / Фото "Інформатор"

У місті таке не вперше

2 листопада повідомили про дуже схожу подію на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі. Тоді також усе починалося з того, що порвалися тролейбусні дроти.

Після цього їх зачепив автомобіль і повалився стовп. Але тоді електроопора приземлилася на будівлю поряд. У цьому місці затор був практично до кінця дня.

А комунальники розповіли, що обрив дротів стався через дії водія-учня, який у цей момент кермував тролейбусом. Мовляв, відхилився від контактної мережі й надто різко відійшли приймачі напруги.