Конструкция приземлилась на автобус, который именно тогда проезжал мимо. Но, к счастью, пассажиры маршрута №146 не пострадали.

Недавно В Софийской Борщаговке скорая повалила столб и заблокировала выезд в Киев

Первая авария случилась раньше

Это событие зафиксировала городская система видеонаблюдения. Вероятно, падение столба можно считать лишь следствием. Ведь кузов фуры зацепился за провода, которые до этого оборвал троллейбус.

Грузовик задел проволоку и повалил столб: смотрите видео

Первый инцидент произошел примерно за пол часа до второй аварии. На записи заметно, что электротранспорт тогда также еще был там.

Место происшествия после падения столба: смотрите видео

После того как там произошел первый инцидент на проспекте образовалась немалая пробка. Тогда коммунальщики обещали устранить неисправность в течение часа. Однако, вероятно, теперь ремонт сети продлится немного дольше.

Проспект Яворницкого после обрыва сети / Фото "Информатор"

В городе такое не впервые

2 ноября сообщили об очень похожем событии на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре. Тогда также все начиналось с того, что порвались троллейбусные провода.

После этого их задел автомобиль и повалился столб. Но тогда электроопора приземлилась на здание рядом. В этом месте затор был практически до конца дня.

А коммунальщики рассказали, что обрыв проводов произошел из-за действий водителя-ученика, который в этот момент управлял троллейбусом. Мол, отклонился от контактной сети и слишком резко отошли приемники напряжения.