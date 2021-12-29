За попередніми даними, ДТП сталося, коли швидка рухалася на виклик у Софіївську Борщагівку. Транспортний засіб протаранив стовп, який накрив машину.

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Внаслідок аварії травми отримали медик-пасажир та водій.

Рух заблоковано



Швидку накрило електроопорою під Києвом / Фото Magnolia TV

Аварія трапилася у близько 7:00 29 грудня на вулиці Пушкіна у Софіївській Борщагівці.

Водій швидкої проїхав приблизно кілометр від Окружної дороги, коли машину занесло та відкинуло в електроопору.

Бетонний стовп впав на дах швидкої, завдавши їй досить серйозних ушкоджень.

Травми внаслідок зіткнення отримало двоє людей. За попередніми даними, їх ушкодження не є дуже серйозними.



Через що саме сталася аварія, невідомо / Фото Magnolia TV

На місці ДТП працюють медики швидкої, поліцейські та рятувальники. За фактом аварії з постраждалими мають відкрити кримінальне провадження, але остаточна кваліфікація події залежить від ступеня важкості травм потерпілих.

Бійці ДСНС займаються розблокуванням місця аварії, оскільки внаслідок ДТП повністю перекрито рух однією з ключових доріг з селища до Києва.