Запуск "Північного потоку-2" відповідає інтересам лише однієї країни

Міністерка закордонних справ Німеччини від "зелених" Анналена Бербок, заявила, що не бачить підстав для запуску "Північного потоку-2" на поточних умовах. Це дуже важлива для України заява.

Німці прозріли?

Коли очільниця німецького МЗС говорить про "чинні умови" — йдеться про монопольний контроль над газогоном з боку "Газпрому". Адже ця монополія — прямо суперечить директивам ЄС.

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Бербок давно коментує, що газогін приносить користь лише режиму Путіна, дестабілізує Україну, суперечить цілям ЄС щодо зміни клімату та геополітичним інтересам Європи.

Раніше вона про це казала як лідерка Партії Зелених, а тепер — озвучує позицію всього німецького МЗС.

Тут варто додати, що в коаліційній угоді нового уряду немає нічого про "Північний потік-2", адже ставлення соціал-демократів — значно більш "дружнє" до російського газогону.

Проте попри фінальний розподіл міністерських крісел, позиція "зелених" щодо "Північного потоку-2" — вагома.

Завдання України зараз — переконати не лише очільницю МЗС, а й весь німецький уряд, що запуск труби відповідає інтересам лишень однієї країни — Pociї.

Інструмент шантажу

"Нордстрім-2" — це потужний батіг у руках Путіна, котрий буде радий як вдарити по Україні, так і подушити ним увесь ЄС.

Сьогодні й без запуску "Північного потоку-2" Росія має, de facto, монопольне становище на ринку ЄС. 40% імпорту природного газу до ЄС — це Pociя. І додавання труби на 55 мільярдів кубометрів газу, підконтрольних виключно Путіну, — тільки посилить його.

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Адже зараз Росія вимушена транспортувати газ по трубі, що належить Україні. А якщо запустять Nord Stream 2 у тому вигляді, в якому вимагає Путін, — транспортуватимуть російський газ по трубі, контрольованій Pociєю. Менше залучених сторін, менше перемовин, менше зобов'язань.

Що має робити Україна

Чому частина європейців думає, що це гарантуватиме безпеку постачання, — за межами мого розуміння. Адже ясно, що за це постачання — доведеться заплатити дуже дорого. І грошима, і принципами.

Після заяви Бербок, ціни на газ на європейських ринках злетіла до майже 1400 доларів за тисячу кубометрів. Ринок розуміє, що Пyтiн буде й далі обмежувати постачання в Європу, аби добитися свого — сертифікації ПП2 на вигідних йому умовах.

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Якщо європейці зараз піддадуться цьому шантажу — то, можливо, розв'яжуть свою проблему у короткотерміновій перспективі. Але в кінцевому результаті — опиняться у повній кабальній залежності від Пyтiна на роки.

Завдання України — якомога аргументованіше пояснити це європейським партнерам.

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