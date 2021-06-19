Зарплати лікарям не менше 20 тисяч, – в ОП опублікували указ

У третю неділю червня в Украні відзначають день медика. Володимир Зеленський постановив під час підготовки бюджету 2022 року опрацювати підвищення зарплат медикам.

Відповідний указ №261/2021 глава держави підписав 18 червня. Він вже з'явився на сайті Офісу Президента. Указ передбачає підвищення конкурентоспроможності лікарень та забезпечення додаткових гарантій для медиків.

До теми Зеленський підписав указ про збільшення зарплат медиків

Зарплати медикам хочуть підвищити

Володимир Зеленський постановив Кабміну під час підготовки проєкту закону про Державний бюджет України на 2022 рік опрацювати питання щодо підвищення заробітних плат у сфері охорони здоров'я:

лікарям до розміру не менше ніж 20 тисяч гривень на місяць;

для середнього медичного персоналу – не менше ніж 13, 5 тисяч гривень на місяць.

Ба більше, це має відбутись з врахуванням:

цих розмірів під час розрахунку тарифів за програмою держгарантій медичного обслуговування населення на 2022 рік,

укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, колективних договорів та угод у сфері охорони здоров'я,

а також фінансування утримання закладів охорони здоров'я.

Також мовиться про забезпечення реконструкції та оснащення сучасним діагностичним обладнанням закладів охорони здоров'я, а також про вживання заходів щодо недопущення виникнення заборгованості зарплати медикам.

Коротко про зарплати медиків