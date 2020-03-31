Коронавірус та криза: чи вплине пандемія COVID-19 на хід медреформи

З 1 квітня 2020 року в Україні повинні почати діяти нові правила медичного обслуговування для вторинної ланки медичної допомоги. Однак сьогодні, під час спалаху коронавірусу, існує занепокоєння щодо вчасного старту цих змін. Розповідаємо, що саме наразі будуть реформувати і чи можливе відтермінування через пандемію.

Чи відтермінують старт другого етапу медреформи?

Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" визначає початком реформи вторинної ланки 1 квітня 2020 року. Змін, які стосувалися б термінів, до нього не вносили. Отже, все йтиме за планом.

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Хоч ексочільник МОЗ Ілля Ємець і справді не виключав відтермінування через пандемію коронавірусу. А новопризначений міністр Максим Степанов назвав завершення реформи – "щоб нею залишилися задоволені як пацієнти, так і лікарі усіх рівнів" – одним із пріоритетів у своїй діяльності. Однак на цей момент конкретні плани з цього приводу у МОЗ не озвучили.

У НСЗУ ж запевнили: програма медичних гарантій (перелік безоплатних медичних послуг) з 1 квітня запрацює у повному обсязі.

Вже понад 90 % українських лікарів зареєструвалися в електронній системі охорони здоров’я. 1771 спеціалізований медичний заклад подав свої заяви на укладення договору з НСЗУ і чекає на підписання договору. Адже іншого варіанту отримання державного фінансування з 1 квітня не передбачено,

– розповіли у відомстві.

Що змінюється з 1 квітня?

Принцип "гроші ходять за пацієнтом" буде запроваджений і на вторинній ланці медичної допомоги (спеціалізованій). Пацієнт сам зможе обирати лікарню, де отримуватиме допомогу фахівців, проте попередньо все одно потрібно буде звертатися до свого сімейного лікаря, який випише направлення до спеціаліста. Це не поширюється на стоматологів, офтальмологів, гінекологів і психіатрів – до них можна буде звертатися напряму. І тут є винятки, за які має платити пацієнт.

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Після того, як пацієнт отримує послугу, НСЗУ її оплачує у тому закладі, який той обрав. Тобто лікарня отримує гроші за кожну конкретну послугу, а не за ліжкомісця. Таким чином медзакладам вигідно мати якомога більше пацієнтів. Для цього потрібно зробити умови максимально комфортними та слідкувати за якістю надання послуг лікарями.

Лікарні зможуть самостійно розпоряджатися своїми грошима, складати фінансовий план, формувати зарплату працівників тощо. Детальніше про переформатування медичних закладів можете прочитати на прикладі протитуберкульозних диспансерів.

Крім того, зростуть зарплати лікарів – за такою ж схемою, як і на "первинці" (стосується сімейних лікарів, педіатрів та терапевтів).

Детальніше про заплановані у 2020 році зміни у сфері охорони здоров’я читайте в матеріалі сайту 24 каналу.

Чому реформа важлива під час пандемії?

Нова система фінансування є особливо ефективною в умовах, коли країна змушена боротися з пандемією коронавірусу, пояснили в НСЗУ. Завдяки прогнозованості та прозорому розподілу коштів, вона ідеально підходить для швидкого реагування в ситуації з поширенням захворювання.

Прямий договір та механізм отримання грошей безпосередньо лікарнею дозволить швидко та ефективно розподіляти їх саме туди, де вони будуть найбільше потрібні, – залежно від рівнів поширеності вірусу в різних регіонах України,

– зазначають у НСЗУ.

Ще однією перевагою нової системи у сьогоднішніх умовах називають наявність достовірних електронних даних, що дозволяє приймати вчасні та ефективні управлінські рішення, необхідні для подолання пандемії.



Зараз запровадження змін – особливо потрібно / pixabay

Колишня очільниця генерального директорату зі стратегічного планування та євроінтеграції МОЗ Ірина Литовченко в ефірі телеканалу "Еспресо" розповіла також, що запуск другого етапу медреформи за умов епідемії – максимально необхідний.

"Всі лікарні повинні будуть постійно онлайн звітувати про тих пацієнтів, які до них надходять, з якими хворобами, з якими станами. Ми зможемо контролювати, в якій точці країни в нас є спалахи певних захворювань. Тому що зараз Міністерство збирає паперову статистику, і ми тільки ось в березні-квітні 2020 року дізнаємося, на які хвороби хворіли українці у 2019 році. З цією інформацією не можна працювати", – пояснила експертка.

Які зміни все ж можуть відкласти?

На сьогодні таки існує ризик, що другий етап медичної реформи запуститься не повністю. Як пояснив у коментарі сайту 24 каналу голова та член правління Асоціації "ЕСО здоров’я України" Євген Прилипко, 28 березня на громадське обговорення було винесено внесення змін до постанови Кабінету міністрів України №65, які стосуються відтермінування фінансування двох пакетів медичних послуг.

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За словами експерта, йдеться про найбільш ризиковані речі, до яких не готова система. А саме – коли оплата має здійснюватися за проліковані випадки, зокрема у стаціонарі, про які кожен медичний заклад має звітувати: кодувати й подавати інформацію до НСЗУ фактично в режимі реального часу. І, відповідно, тоді має бути розраховано складність лікування. Цей процес можуть відкласти до липня.

Електронна система охорони здоров'я не готова до цього, як і медичні заклади – працівники не навчені кодувати все відповідним чином. Це не пов'язано з коронавірусом, так сталося б у будь-якому разі. Впровадити таку систему за такий короткий час і навчити лікарів, особливо зараз... Скажімо так, коронавірус ускладнив це, але вони все одно не були готові,

– пояснив експерт.

Також оплата за цими пакетами послуг до липня буде здійснюватися, згідно з попередньо укладеним договором – за глобальною ставкою. Умовно, якщо раніше гроші розподілялися через субвенцію, не спираючись на об'єм наданих послуг, то зараз ці гроші розподіляються іншим шляхом – через НСЗУ. Але фактично так само без урахування реального об'єму і складності пролікованих випадків, які надаються в медичних закладах.

Це стосується тільки двох пакетів послуг з 27. Але, за словами Євгена Прилипка, в бюджеті та доходах лікарні насправді саме вони складають 70-80% всього об'єму і всіх надходжень.

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Крім того, як розповів експерт, частину грошей, які були в програмі медичних гарантій, передадуть на регіони у вигляді субвенцій для підтримки "слабких" медичних закладів під час спалаху коронавірусу.

Варто уточнити: другий етап реформи з 1 квітня запускається. Зміни до постанови – часткові і, у разі прийняття, відтерміновують лише певні моменти. Також ще можливе внесення правок у їх зміст.

Сайт 24 каналу надіслав запити у МОЗ та НСЗУ для отримання детальної інформації щодо вищезазначених змін.

Як на хід реформи впливає зміна очільників МОЗ?

Менш ніж за рік, у Міністерства охорони здоров’я змінилося троє очільників: з серпня по березень посаду обіймала Зоряна Скалецька, з 4 по 30 березня – Ілля Ємець. 30 березня міністром призначено ексгубернатора Одеської області Максима Степанова. Він – медик за фахом, однак лікарем не працював.

За словами Євгена Прилипка, така часта зміна очільників відомства точно не має позитивного впливу на реформування медичної системи:

"Ти приходиш на нараду, починаєш щось розповідати, пояснюєш. Через кілька днів нова людина приходить, знову пояснюєш усе спочатку. Потім вона йде і приходить нова команда. Звісно, цей хаос ніяк не сприяє тому, щоб ми готувалися і мали впевненість. Та і самим медпрацівникам це не додає впевненості зовсім".



Часта зміна міністрів ускладнює запровадження змін / pixabay

Щодо нового очільника МОЗ, Максима Степанова, експерт особливих застережень не має. Євген Прилипко зазначає: Степанов приділяв достатньо багато уваги медицині в Одеській області, губернатором якої був. Зокрема і йдеться про те, що зараз дуже затребувано – телемедицина. Найперший проєкт щодо телемедичного центру, який реалізували за міжнародними правилами, був у Одеській області.

Крім того, перші закони, які запустили медичну реформу – закони України "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів" та "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості" – були підписані Петром Порошенком саме в Одеській області. Зокрема, дивлячись на те, як реалізована там телемедицина.

Тому це, в принципі, певні надії дає. Але стан системи охорони здоров'я все одно залежить від команди, яка за стоїть за міністром, від експертів і тих людей, які здатні не просто говорити, а й втілювати зміни. Він же приходить сам і йому треба спиратися на людей, які тут, у МОЗ, уже дезорієнтовані,

– пояснив експерт.

Варто згадати, що раніше у МОЗ для "наступників" підготували transition book – книгу з описом змін, які вже відбулися у цій сфері, загального стану речей на сьогодні й того, що потрібно допрацювати. Документ є у відкритому доступі.