Коронавирус и кризис: повлияет ли пандемия COVID-19 на ход медреформы

С 1 апреля 2020 года в Украине должны начать действовать новые правила медицинского обслуживания для вторичного звена медицинской помощи. Однако сегодня, во время вспышки коронавируса, присутствует беспокойство относительно своевременного старта этих изменений. Рассказываем, что именно сейчас будут реформировать и возможна ли отсрочка из-за пандемии.

Отсрочат ли старт второго этапа медреформы?

Закон Украины "Про государственные финансовые гарантии медицинского обслуживания населения" определяет началом реформы вторичного звена 1 апреля 2020 года. Изменений, которые касались сроков, в него не вносили. Итак, все пойдет по плану.

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Хотя бывший министр Миндрава Илья Емец действительно не исключал отсрочки из-за пандемии коронавируса. А новый министр Максим Степанов назвал завершение реформы – "чтобы ею остались довольны как пациенты, так и врачи всех уровней" – одним из приоритетов в своей деятельности. Однако на данный момент конкретные планы по этому поводу в Минздраве не озвучили.

В НСЗУ же заверили: программа медицинских гарантий (перечень бесплатных медицинских услуг) с 1 апреля заработает в полном объеме.

Уже более 90% украинских врачей зарегистрировались в электронной системе здравоохранения. 1771 специализированное медицинское учреждение подали свои заявления на заключение договора с НСЗУ и ожидают подписание договора. Ведь другого варианта получения государственного финансирования с 1 апреля не предусмотрено,

– рассказали в ведомстве.

Что меняется с 1 апреля?

Принцип "деньги ходят за пациентом" будет введен и на вторичном звене медицинской помощи (специализированной). Пациент сам сможет выбирать больницу, где будет получать помощь специалистов, однако предварительно все равно нужно будет обращаться к своему семейному врачу, который выпишет направление к специалисту. Это не распространяется на стоматологов, офтальмологов, гинекологов и психиатров – к ним можно будет обращаться напрямую. Но здесь есть исключения, за которые должен платить пациент.

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После того, как пациент получает услугу, НСЗУ ее оплачивает в том учреждении, которое тот выбрал. То есть больница получает деньги за каждую конкретную услугу, а не за койку. Таким образом медучреждениям выгодно иметь как можно больше пациентов. Для этого нужно сделать условия максимально комфортными и следить за качеством предоставления услуг врачами.

Больницы смогут самостоятельно распоряжаться своими деньгами, составлять финансовый план, формировать зарплату работников и тому подобное. Подробнее о переформатировании медицинских учреждений можете прочитать на примере противотуберкулезных диспансеров.

Кроме того, вырастут зарплаты врачей – по такой же схеме, как и на "первичке" (касается семейных врачей, педиатров и терапевтов).

Подробнее о запланированных в 2020 году изменениях в сфере здравоохранения читайте в материале сайта 24 канала.

Почему реформа важна во время пандемии?

Новая система финансирования особенно эффективна в условиях, когда страна вынуждена бороться с пандемией коронавируса, объяснили в НСЗУ. Благодаря прогнозируемости и прозрачному распределению средств, она идеально подходит для быстрого реагирования в ситуации с распространением заболевания.

Прямой договор и механизм получения денег непосредственно больницей позволит быстро и эффективно распределять их именно туда, где они будут наиболее востребованы – в зависимости от уровней распространенности вируса в различных регионах Украины,

– отмечают в НСЗУ.

Еще одним преимуществом новой системы в сегодняшних условиях называют наличие достоверных электронных данных, что позволяет принимать своевременные и эффективные управленческие решения, необходимые для преодоления пандемии.



В настоящий момент, внесение изменений – особенно нужно / pixabay

Бывшая руководительница генерального директората по стратегическому планированию и евроинтеграции Минздрава Ирина Литовченко в эфире телеканала "Эспрессо" рассказала также, что запуск второго этапа медреформы в условиях эпидемии – максимально необходим.

"Все больницы должны будут постоянно онлайн отчитываться о тех пациентов, которые к ним поступают, с какими болезнями, с какими состояниями. Мы сможем контролировать, в какой точке страны у нас есть вспышки определенных заболеваний. Потому что сейчас Министерство собирает бумажную статистику, и мы только вот в марте-апреле 2020 года узнаем, какими болезнями болели украинцы в 2019 году. С этой информацией нельзя работать", – объяснила эксперт.

Какие изменения все же могут отложить?

На данный момен существует риск, что второй этап медицинской реформы запустится не полностью. Как объяснил в комментарии сайту 24 каналу глава и член правления Ассоциации "ЭСО здоровья Украины" Евгений Прилипко, 28 марта на общественное обсуждение было вынесено внесение изменений в постановление Кабинета министров Украины №65, касающиеся отсрочки финансирования двух пакетов медицинских услуг.

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По словам эксперта, речь идет о наиболее рискованных вещах, к которым не готова система. А именно – когда оплата должна осуществляться пролеченные случаи, в частности в стационаре, о которых каждое медицинское учреждение должно отчитываться: кодировать и подавать информацию в НСЗУ фактически в режиме реального времени. И, соответственно, тогда должна быть рассчитана сложность лечения. Этот процесс могут отложить до июля.

Электронная система здравоохранения не готова к этому, как и медицинские учреждения – работники не обучены кодировать все соответствующим образом. Это не связано с коронавирусом, так произошло бы в любом случае. Внедрить такую ​​систему за такое короткое время и научить врачей, особенно сейчас ... Скажем так, коронавирус усложнил это, но они все равно не были готовы,

– объяснил эксперт.

Также оплата по этим пакетам услуг до июля будет осуществляться, согласно предварительно заключенному договору – по глобальной ставке. Условно, если раньше деньги распределялись через субвенцию, не опираясь на объем предоставляемых услуг, то сейчас эти деньги распределяются другим путем – через НСЗУ. Фактически так же без учета реального объема и сложности пролеченных случаев, которые предоставляются в медицинских учреждениях.

Это касается только двух пакетов услуг из 27. Но, по словам Евгения Прилипко, в бюджете и доходах больницы на самом деле именно они составляют 70-80% всего объема и всех поступлений.

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Кроме того, как рассказал эксперт, часть денег, которые были в программе медицинских гарантий, передадут на регионы в виде субвенций для поддержки "слабых" медицинских учреждений во время вспышки коронавируса.

Стоит уточнить: второй этап реформы с 1 апреля запускается. Изменения в постановлении – частичные и, в случае принятия, откладывают лишь определенные моменты. Также еще возможно внесение поправок в их содержание.

Сайт 24 канала отправил запросы в Минздрав и НСЗУ для получения детальной информации относительно вышеупомянутых изменений.

Как на ход реформы влияет смена руководителей Минздрава?

Менее чем за год, у Министерства здравоохранения сменилось трое руководителей: с августа по март должность занимала Зоряна Скалецкая, с 4 по 30 марта – Илья Емец. 30 марта министром назначен экс-губернатор Одесской области Максима Степанова. Он – медик по специальности, однако врачом не работал.

По словам Евгения Прилипко, такая частая смена руководителей ведомства точно не оказывает положительного влияния на реформирование медицинской системы:

"Ты приходишь на совещание, начинаешь что-то рассказывать, объясняешь. Через несколько дней новый человек приходит, снова объясняешь все сначала. Потом он уходит и приходит новая команда. Конечно, этот хаос никак не способствует тому, чтобы мы готовились и были уверенными. Да и самым медработникам это не добавляет уверенности совсем".



Частая смена министров усложняет внедрение изменений​ / pixabay

Что до нового главы Минздрава, Максима Степанова, то у эксперта особых замечаний нет. Евгений Прилипко отмечает: Степанов уделял достаточно много внимания медицине в Одесской области, губернатором которой был. В том числе речь идет и о том, что сейчас очень востребовано – телемедицина. Самый первый проект касательно телемедицинского центра, который реализовали по международным правилам, был в Одесской области.

Кроме того, первые законы, которые запустили медицинскую реформу – законы Украины "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" и "О повышении доступности и качестве медицинского обслуживания в сельской местности" – были подписаны Петром Порошенко именно в Одесской области. В частности, несмотря на то, как реализована там телемедицина.

Поэтому это, в принципе, определенные надежды вселяет. Но состояние системы здравоохранения все равно зависит от команды, которая стоит за министром, от экспертов и тех людей, которые способны не просто говорить, но и воплощать изменения. Он приходит один и ему надо опираться на людей, которые здесь, в Минздраве, уже дезориентированы,

– объяснил эксперт.

Стоит отметить, что ранее в Минздраве для "преемников" подготовили transition book – книга с описанием изменений, которые уже произошли в этой сфере, общеее состояние дел на данный момент и того, что нужно доработать. Документ в открытом доступе.