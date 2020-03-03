Туберкулез в Украине: что изменится в системе лечения и есть ли причины для паники

В рамках медицинской реформы в Украине планируют изменить подход и к лечению больных туберкулезом. В связи с этим распространяется немало догадок и фейков, которыми пугают украинцев. Рассказываем, как работает система сейчас, почему она нуждается в изменениях и какими они будут.

Ситуация с заболеваемостью туберкулезом в Украине

Согласно отчету ВОЗ, Украина входит в пятерку стран с самым высоким уровнем заболеваемости туберкулезом. По состоянию на 2017 год (последний отчетный год), ситуация следующая:

Кыргызстан (144 больных на 100 тысяч населения),

Молдова (95),

Грузия (86),

Таджикистан (85),

Украина (84).

В Украине за год фиксируют примерно 27 тысяч новых случаев заболевания туберкулезом и рецидивов. Около 3700 украинцев ежегодно умирают от этой болезни, по информации Министерства здравоохранения, а ежедневно – до 10 пациентов. Около 23% случаев заболевания в Украине не выявляются.

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При этом отмечается: количество новых случаев и рецидивов туберкулеза уменьшается. Так, в 2018 году случаев зафиксировали на 800 меньше по сравнению с 2017-м.

В то же время, по данным ВОЗ, в Украине количество больных мультирезистентным туберкулезом (или туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью) – одно из наибольших в мире. Кроме того, у нас – худшие в Европе показатели по лечению – каждого второго пациента с мультирезистентным туберкулезом вылечить не удается.

Мультирезистентный туберкулез – это наиболее тяжелая форма туберкулеза. Ее лечение является более длительным и дорогим, и менее эффективным. Эта форма заболевания устойчива, по меньшей мере, к двум эффективным противотуберкулезным препаратам (изониазиду и рифампицину).

Что планируют трансформировать?

В Украине по-прежнему основным правилом лечения туберкулеза была "тотальная изоляция", и эту систему не меняли годами. Тогда как в развитых странах мира от практики длительной госпитализации отказались. В частности, из-за высокого уровня перекрестного заражения пациентов. Кроме того, больные часто "выпадают из жизни" на длительное время и сталкиваются с проблемами, связанными с этим.

Поэтому в Украине планируют внедрить пациент-ориентированные подходы, которые предусматривают, в частности, переход на амбулаторное лечение, если нет специальных оговорок.



Симптомы туберкулеза / 24 канал

Так, с 1 апреля 2020 года в Украине стартуют новые правила медицинского обслуживания для вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) звеньев медицинской помощи. В частности, изменения коснутся и противотуберкулезных мер. Прежде всего на этом этапе речь идет о финансировании – переход от донорского на государственное.

Как пояснили в Минздраве, медицинские учреждения перестанут получать бюджетную субвенцию и будут зависеть от оплаты медицинских услуг со стороны НСЗУ и количества предоставляемых таких услуг по программе медицинских гарантий – так называемый подход "деньги следуют за пациентом".

Стоит отметить, что тариф от НСЗУ включает диагностику, лечение в амбулаторных условиях и условиях стационара. В тариф не входящих противотуберкулезные препараты и тест-системы для диагностики – их Минздрав закупает централизованно.

Как в НСЗУ объясняют такие изменения?

Зачем реформировать систему?

Как пояснила руководитель Управления коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко в комментарии 24 каналу, раньше субвенцией финансировалась система: было койкоместо, за койкоместо – закреплены ставки врачей. И для того, чтобы ежегодно получать больше денег от государства, противотуберкулезный диспансер должен был показывать, что все кровати, которые есть, заняты. И, соответственно, фактически безосновательно держать пациентов на стационарном лечении.

У нас есть исследования, которые показывают две зависимости: первая – количество пациентов, вторая – срок пребывания в медицинских учреждениях. Мы четко видим такой график: как только количество пациентов уменьшается, их срок пребывания на кровати растет. И, наоборот, когда количество пациентов увеличивается, их срок пребывания в учреждениях уменьшается. И это не о лечении на самом деле, а о том, чтобы занять койкоместо,

– говорит Татьяна Бойко.

По европейским стандартам, больной туберкулезом в среднем должен находиться на стационарном лечении от двух недель до около 30 дней – когда выделяет соответствующие бактерии. Когда бактерии не выделяются, пациент должен перейти на амбулаторное лечение – человек регулярно посещает терапевта, но не остается в больнице. В Украине же, по данным НСЗУ, средний срок пребывания взрослого в стационаре составляет 90 дней, ребенка – около 80.

При этом индивидуальных палат, как должно быть, у нас нет. Поэтому это выглядит так: лежит человек, который уже перестал выделять бактерии и должен уйти на амбулаторное лечение. Рядом с ним кладут пациента, который бактерии выделяет. Они перезаражают друг друга. Так возникает массовое заболевание на мультирезистентную форму туберкулеза. Это – неправильно и опасно.

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Также Татьяна Бойко рассказывает об исследовании уровня коррупции в таких заведениях – за что платят деньги пациенты: "Люди там платят за то, чтобы их отпустили на амбулаторное лечение, когда они уже должны на него пойти. А не задерживались на стационаре".

Есть критические замечания и к обустройству палат, где находятся больные туберкулезом.

"У меня есть замечательная фотография, где кровать, а рядом – деревянная такая штука набита. Что это означает для лечения туберкулеза? С этой деревянной набивки ты никогда не отмоешь бактерии. Там опасно находиться в принципе", – рассказывает Татьяна Бойко .



Отделение для больных туберкулезом в одной из больниц / Житомирский курьер

Тариф НСЗУ на эту услугу – почти 21 тысяча гривен. Этого, по словам Татьяны Бойко – достаточно для того, чтобы пролечить пациента и стационарно, и амбулаторно. Но недостаточно, "чтобы покрывать коррупционную составляющую или еще что-то, что они там покрывают".

Стоимость лечения одного больного сейчас государству обходится от 115 до 150 тысяч гривен, на содержание всей этой инфраструктуры. К примеру, на лечение онкобольного ребенка государством выделялось в среднем 8 тысяч гривен, а онкобольного взрослого – около 19 тысяч гривен.

"Система настроена супер неэффективно. Это – деньги, которые ты заливаешь в дырявое ведро. И, если не принимать управленческие решения и его починить, сколько бы денег мы туда не залили, лучше пациенту от этого не станет. А мы хотим, чтобы его не держали на койкоместе и не заражали мультирезистентным туберкулезом. Чтобы наконец к нему относились как к человеку, а не клали на эти кровати рядом с деревянной набивкой, с которой никогда не выводятся бактерии. Наша задача – перенастроить это все", – объясняет Татьяна Бойко.



Сейчас система работает неэффективно / pixabay

Означает ли это, что будут ограниченные сроки лечения?

Не обязательно. Насколько длительным будет лечение, определяет врач. Сейчас речь идет лишь о том, что действующая система стимулировала неоправданное пребывание людей в стационарах – дольше, чем им это нужно.

Противотуберкулезные диспансеры будут массово закрывать, а врачей увольнять?

Нет, диспансеры закрываться не будут. Планируется переход на новую систему работы, реорганизация. Представители НСЗУ поговорили с губернаторами всех областей Украины, сделали аналитику и определили, где что стоит обратить внимание, какие принять управленческие решения, чтобы перенастроить систему.

Есть ряд заведений, где слишком много кроватей, незаполненных пациентами, но за которыми были закреплены врачи и ставки врачей. А ставка врача и врач – это две разные категории. Когда говорят, что сокращаются ставки врачей, речь идет не о людях. Ставки закреплены за койкоместом. Ранее система так работала: медицинские работники получали больше денег только если у них было больше койкомест и больше ставок, закрепленных за этими местами.

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Как сообщили в Минздраве, в случае, если медучреждение не имеет достаточного количества пациентов, чтобы покрыть свои потребности в финансировании согласно тарифу, у местных властей есть несколько вариантов:

перепрофилировать заведение (например, в хоспис)

дофинансировать заведение из местного бюджета;

объединить несколько услуг (например, в КНП "Одесский областной центр социально значимых болезней" объединили лечение пациентов, больных туберкулезом и туберкулезом и ВИЧ-инфекцией).

Все решения о реорганизации медицинских учреждений принимаются исключительно местными властями.

Относительно детских санаториев: зачем изменения здесь?

Руководитель Управления коммуникаций НСЗУ приводит пример Черкасского детского санатория, который недавно реорганизовался. Там – 183 работника. Из них врачей – 5, медсестер – 20. Максимальное количество пациентов было 60 детей, из них – один или два ребенка, у которых манту покраснело.

Стоит отметить, что дети, больные туберкулезом, не лечатся в детских санаториях. Они это делают или в профильных больницах, или в определенных отделениях областной больницы.

"Поэтому – медицинская ли это услуга? Нет. И, если и так то небольшой бюджет, который есть на всю страну, неэффективно использовали... Надо себе честно сказать, будем ли мы тратить по 150 тысяч в одну корзину, а может, перераспределим и сделаем систему более эффективной. и, вместо того, увеличим финансирование, например, онкологии детской", – отметила Татьяна Бойко.

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Больных туберкулезом будут лечить семейные врачи?

Минздрав сообщает, что семейные врачи будут выявлять пациентов с подозрением на туберкулез и направлять их на обследование в сотрудничестве с врачами-фтизиатрами. Они вместе будут определять, в каком заведении лечить пациента и какая форма лечения ему нужна. На первичном звене будет происходить организация и контроль получения лечения.

Есть ли заведения, в которых уже перешли на новую систему?

В Украине уже есть примеры, где эту систему настроили. Не только из-за реформы, а потому, что это – международные стандарты.

Татьяна Бойко называет положительный кейс из Одесской области – в противотуберкулезном диспансере срок пребывания на койке в среднем составляет 34 дня. И себестоимость лечения одного больного, не считая лекарств (они идут отдельно) – 9 тысяч гривен. Когда пациент завершает стационарное лечение, есть 11 различных амбулаторных программ – вариантов, как ведут пациента дальше.

Однако пока это – одно из немногих медицинских учреждений, работающих по стандартам. Подавляющее большинство взамен ждет реорганизация.