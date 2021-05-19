Гарантії безпеки для КПВВ і розмінування територій: нові результати засідання ТКГ

На засіданні Тристоронньої контактної групи 19 травня сторони підтвердили гарантії безпеки для відкриття контрольних пунктів в'їзду – виїзду на Донбасі. Також узгодили дії щодо розмінування території.

Засідання відбувалось у форматі відеоконференції. Мовилось про безпеку КПВВ, які розміщені з непідконтрольної Україні сторони.

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Основні результати засідання ТКГ

Під час загального засідання ТКГ у форматі відеоконференції сторони підтвердили взаємні гарантії безпеки для розблокування процесу відкриття КПВВ "Щастя" та "Золоте" з непідконтрольної українському уряду сторони,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, посол Тоні Фріш підтвердив свою готовність відвідати зазначені КПВВ для об'єктивної оцінки виконання умов для їх відкриття.

Ба більше, українська сторона запропонувала узгодити план розмінування з планом допуску ремонтних груп до ключових об'єктів критичної інфраструктури на лінії розмежування. Адже більшість об'єктів розташовані саме на ділянках, які запланували розміновувати за рішенням "нормандської четвірки", ухваленому на Паризькому саміті у грудні 2019 року.

Конкретні заходи сторони домовились відпрацювати під час засідань Підгрупи з безпеки.

"Основна мета такого комплексу заходів – створити безпечні умови для належного функціонування об'єктів критичної інфраструктури, які насамперед забезпечують потреби цивільного населення", – розповіла українська сторона у ТКГ.

Обмін полоненими

"Українська делегація продовжує наполягати на необхідності скорішого визволення утримуваних осіб та вживає всіх необхідних заходів для цього", – заявили у ТКГ.

На жаль, на пропозиції української делегації щодо визволення полонених неналежним чином реагує російська сторона.

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