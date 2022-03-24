У Брюсселі завершився саміт НАТО: про що домовилися

У столиці Бельгії Брюсселі 24 березня відбувся саміт країн-членів НАТО. Головною темою обговорення стала війна Росії проти України.

Сама зустріч стартувала приблизно о 10:00 і тривала майже 5 годин. Лідери країн говорили про безпекову ситуацію в Європі.

Важливо Столтенберг попередив Росію, що їй не виграти ядерну війну

НАТО посилює присутність у Східній Європі

Єнс Столтенберг наголосив, що НАТО підтримує Україну в боротьбі з Росією. Лідери Альянсу погодилися надавати військову підтримку Україні та вводити санкції проти Росії.

Для посилення оборони східного флангу НАТО з'являться 4 нові бойові групи. Їх розмістять у Болгарії, Румунії, Словаччині та Угорщині. Ці частини доповнять ті, які вже базуються в Польщі, Латвії, Литві та Естонії.

Таким чином у Східній Європі будуть 8 бойових груп НАТО від Балтійського і до Чорного морів. Єнс Столтенберг наголосив, що спільні міжнаціональні сили Альянсу зараз налічують 40 000 військових.

Також на східному фланзі НАТО посилить бойову готовність кораблів та авіації. Однак ці заходи спрямовані на довгострокову перспективу.

Альянс передасть Україні зброю

Столтенберг заявив, що НАТО передасть Україні протитанкові та протиракетні комплекси та дрони. Також Альянс надаватиме нашій державі фінансову та гуманітарну підтримки.

Ми мусимо надавати подальшу підтримку Україні, щоб вона могла забезпечити свій самозахист,

– наголосив генсек НАТО.

Також Альянс надаватиме допомогу у сфері кіберзахисту й передасть обладнання для захисту від біологічної, хімічної та ядерної зброї.

Агресія не повинна розширитися

Також на саміті НАТО обговорили питання необхідності не допустити розширення російської агресії. Зокрема це стосується Грузії, яка потенційно у небезпеці, та інших країн Східної Європи.

Крім того, лідери НАТО звернулися до Китаю.

Сьогодні наші лідери звернулися до Китаю із закликом не підтримувати російські військові зусилля. Замість цього Пекін повинен використовувати свій вплив на Росію, щоб сприяти негайному мирному врегулюванню, а не ставати співучасником вторгнення,

– заявив Столтенберг.

Безпека потребує зусиль

Через вторгнення Росії безпекова ситуація в Європі змінилася, тому Єнс Столтенберг наголосив на тому, що потрібно більше зусиль.

Саме тому лідери НАТО зобов'язалися взяти на себе додаткові матеріальні зобов'язання. Альянс від сьогодні збільшує оборонні витрати.

Миротворців НАТО в Україні не буде

Напередодні ЗМІ повідомляли, що Польща на саміті порушить питання про введення миротворчої місії НАТО на територію України. Однак Єнс Столтенберг однозначно пояснив, що цього точно не станеться.

Ми несемо відповідальність за те, щоб цей конфлікт не став повномасштабною війною між НАТО і Росією. Саме тому ми не будемо розміщувати своїх військових в Україні,

– заявив Столтенберг.

Генсек НАТО підкреслив, що введення військ НАТО на територію України може означати лише готовність боротися з російськими військами.

Брифінг Єнса Столтенберга: дивіться відео