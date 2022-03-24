В Брюсселе завершился саммит НАТО: о чем договорились

В столице Бельгии Брюсселе 24 марта прошел саммит стран-членов НАТО. Главной темой обсуждения стала война России против Украины.

Сама встреча стартовала примерно в 10:00 и длилась около 5 часов.

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НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе

Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО поддерживает Украину в борьбе с Россией. Лидеры НАТО согласились оказывать военную поддержку Украине и усиливать санкции против России.

Для усиления обороны восточного фланга НАТО появятся 4 новые боевые группы. Их разместят в Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии. Эти части дополнят уже существующие в Польше, Латвии, Литве и Эстонии.

Таким образом, в Восточной Европе будут 8 боевых групп НАТО от Балтийского и до Черного морей. Йенс Столтенберг подчеркнул, что общие межнациональные силы НАТО сейчас насчитывают 40 000 военных.

Также на восточном фланге НАТО усилит боевую готовность кораблей и авиации. Однако эти меры направлены на долгосрочную перспективу.

Альянс передаст Украине оружие

Столтенберг заявил, что НАТО передаст Украине противотанковые и противоракетные комплексы и дроны. Также Североатлантический союз будет оказывать нашему государству финансовую и гуманитарную поддержку.

Мы должны оказывать дальнейшую поддержку Украине, чтобы она могла обеспечить свою самозащиту,

– подчеркнул генсек НАТО.

Также Альянс будет оказывать помощь в сфере киберзащиты и предоставит нам оборудование для защиты от биологического, химического и ядерного оружия.

Агрессия не должна расшириться

Также на саммите НАТО обсудили вопрос необходимости не допустить расширения российской агрессии. В частности, это касается Грузии, которая потенциально в опасности, и других стран Восточной Европы.

Кроме того, лидеры НАТО обратились к Китаю.

Сегодня наши лидеры обратились к Китаю с призывом не поддерживать российские военные усилия. Вместо этого Пекин должен использовать свое влияние на Россию, чтобы повлиять на немедленное мирное урегулирование, а не становиться соучастником вторжения,

– заявил Столтенберг.

Безопасность требует усилий

Из-за вторжения России ситуация в Европе изменилась, поэтому Йенс Столтенберг отметил, что безопасность требует больше усилий.

Именно поэтому лидеры НАТО обязались взять на себя дополнительные материальные обязательства. Альянс с сегодняшнего дня увеличивает оборонные расходы.

Миртворцев НАТО в Украине не будет

Накануне СМИ сообщали, что Польша на саммите поднимет вопрос о введении миротворческой миссии НАТО на территорию Украины. Однако Йенс Столтенберг однозначно объяснил, что этого точно не произойдет.

Мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт не стал полномасштабной войной между НАТО и Россией. Именно поэтому мы не будем размещать своих военных в Украине,

– заявил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что введение войск НАТО на территорию Украины может означать только готовность бороться с российскими войсками.

Брифинг Йенса Столтенберга: смотрите видео