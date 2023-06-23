Ганебна ситуація з укриттями та кейс голови ВС Князєва: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 23 червня звернувся до українців. Президент розповів, що провів засідання РНБО.

Зеленський анонсував кадрові рішення після перевірки укриттів в Україні

Український лідер розповів, що на порядку денному були три питання. Насамперед – укриття. Президенту доповіли про їхній стан у столиці та загалом в Україні, інформує 24 Канал.

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Висновки невтішні. Майже по всій країні. Це і Київ, і Запоріжжя, і Харків, і Дніпро, і Конотоп, і Біла Церква, і багато інших міст. Особливо цинічна та ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, – інші пріоритети. Кадрові рішення будуть,

– наголосив президент.

Він додав, що безпека – пріоритет. По всій країні мають бути та будуть доступні й надійні укриття. Це – пріоритет для керівників усіх рівнів.

Окрім того, Зеленський наголосив, що генпрокурор доповів на РНБО про позовну роботу органів прокуратури для повернення приміщень укриттів, які були незаконно виведені з власності громад. Прем'єр доповідав щодо складної ситуації зі станом мостів і мостових переходів. Ініціювали масштабну перевірку.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Президент про реформу судів

Зеленський наголосив, що РНБО проінформували про проміжну усну оцінку Єврокомісії. Зокрема, мовиться про судову реформу.

"Очевидно, що кейс уже колишнього голови Верховного Суду та інші такі ситуації в судовій системі вимагають жорсткішої державної політики стосовно вимог до суддів, до всіх, хто працює в системі правосуддя, та їхньої відповідальності за порушення. За корупційні порушення", – мовиться у повідомленні.

Наразі пропонують посилити кримінальну відповідальність за корупційні правопорушення у сфері правосуддя. Мовиться про від 10 до 15 років із конфіскацією майна.

Окрім того, наголосили, що мають бути перевірки доброчесності суддів. Також обговорили питання про захист прав бізнесу та інвесторів у судах.

"Звичайно, обговорили завдання, які маємо виконати до кінця року, щоб повністю реалізувати кожну рекомендацію Єврокомісії для початку переговорів про вступ у Євросоюз. За кожним таким напрямком РНБО дала необхідні протокольні доручення. Впевнений, усі їх реально виконати", – наголосив президент.

Він наголосив, що рівно рік тому Україна набула статус кандидата на вступ у Євросоюз. Мета 2023 – розпочати переговори щодо членства.