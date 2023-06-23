Як виявилось, приліт зафіксували по базі росгвардії. Наразі кількість загиблих та поранених терористів поки невідома.
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"Бавовна" у Генічеську
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук прокоментував вибухи у Генічеську. Він підтвердив, що було влучання у базу росгвардії.
База росгвардії в Генічеську. Українська відповідь на російський ракетний терор не забарилась. Окупантам не буде спокою на нашій землі!
– наголосив Олещук.
До речі, окупанти зняли своє відео наслідків прильоту в Генічеську. За їхніми даними, у них 7 "двохсотих".
Що цьому передувало
- 23 червня пропагандистські ЗМІ оприлюднили відео з тимчасово окупованого Генічеська. Зазначається, що приліт був по росгвардійцям.
- Є загиблі та поранені загарбники, а на місце події виїхали швидкі.
- За попередніми даними, прилетіло на територію колишнього винзаводу, де було розташування росгвардії. Там було близько 50 – 60 загарбників.
- Через приліт у Генічеську частково зникло світло.
- Гауляйтер Сальдо прокоментував вибухи у Генічеську. Також він заявив про "бавовну" у Скадовську. За його словами, ЗСУ нібито "завдали удару" по житлових кварталах міст 4 ракетами Storm Shadow.
До речі, 18 червня удар був завданий по залізничній станції "Партизани" поблизу Генічеська, де розвантажувався російський склад з боєприпасами. Місцеві телеграм-канали писали, що є багато загиблих серед терористів.
Окрім цього, російські пропагандисти також заявляли, що у Скадовську нібито працювала ППО. Вони вважають, що над містом пролунало щонайменше шість вибухів.