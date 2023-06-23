Попередньо, внаслідок вибуху є поранені та загиблі окупанти. Відповідні кадри з місця прильоту публікують місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.
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"Бавовнятко" в окупованому Генічеську
Так, 23 червня пропагандистські ЗМІ публікують відео з тимчасово окупованого Генічеська. Зазначається, що приліт був по росгвардійцям. Є загиблі та поранені загарбники, а на місце події виїхали швидкі.
За попередніми даними, прилетіло на територію колишнього винзаводу, де було розташування росгвардії. Там було близько 50 – 60 терористів.
Дим після вибуху у Генічеську / фото із соцмереж
До речі, також місцеві телеграм-канали повідомляють, що в місті частково зникло світло.
Зауважимо, що після деокупації Херсона російська армія обрала для осідку своєї окупаційної "адміністрації" в Херсонській області саме Генічеськ.
Окрім цього, слідом за Генічеськом гаряче окупантам було і у Скадовську. Терористи заявили про серію вибухів.
"Бавовна" у Скадовську: дивіться відео
Тим часом гауляйтер Сальдо вже прокоментував та побідкався на вибухи у Генічеську. Також він заявив про "бавовну" у Скадовську. За його даними, ЗСУ нібито "завдали удару" по житлових кварталах міст 4 ракетами Storm Shadow.
Наслідки вибуху у Генічеську: дивіться відео
Попередня "бавовна" на Херсонщині
- Нагадаємо, що 18 червня на окуповані території Херсонщини завітало "бавовнятко". За попередньою інформацією, удар був завданий по залізничній станції "Партизани", де розвантажувався російський склад з боєприпасами. Місцеві телеграм-канали писали, що є багато загиблих серед терористів.
- Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив, що окупанти селища Рикове біля Генічеська "потужно палили" п’ять годин поспіль.
- Пропагандисти також заявляли, що у Скадовську нібито працювала ППО. Вони вважають, що над містом пролунало щонайменше шість вибухів.